Llegan a nuestros sentidos distintos mensajes, audios, propaganda, música, videos, ruidos y noticias que pueden ayudar a mejorar o a empeorar nuestra percepción del día a día. Así, podemos tener una mañana muy agradable, pero quizás una tarde con bastante ruido por exposición al tráfico, y que la noche, luego de oír historias sobre problemas en países lejanos produzca mayor cantidad de neurotransmisores del estrés, lo que a su vez puede derivar en insomnio y comprometer el descanso nocturno que tantas personas en el mundo padecen.

Es así que las medicinas para recuperar las horas de sueño son prescritas por especialistas, pero también usadas muchas veces sin control médico supervisado. Con el paso de los años esto puede generar problemas en el sistema nervioso central, como trastornos de la memoria, compatibles con cuadros de demencia.

Por otro lado, la guerra en el mundo —no solo en Medio Oriente sino también en Asia, y ahora con las tensiones frente a las costas de Venezuela— genera estrés por los traumas psicológicos y físicos que sufren estas poblaciones bajo el sonido de misiles, balas, explosiones, pérdidas de familiares, tortura y demás situaciones que dejan secuelas. Entre ellas: el diagnóstico de Síndrome de Estrés Postraumático, que aparece después de un episodio desafortunado y que conlleva síntomas como depresión, insomnio, angustia, ataques de pánico, ataques de ira, fibromialgia, irritabilidad, nerviosismo y muchos otros problemas serios para la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Información positiva: cómo cuidar lo que consumís para proteger tu bienestar mental Andres Kudacki - FR170905 AP

Cuidar y no exponernos a distintos factores capaces de alterar nuestra salud diaria es demasiado importante, ya que nuestra actitud, motivación y ánimo nos llevan a tener días, semanas y meses con poca o bastante felicidad. Esta última, creo yo, es soñada y buscada por cualquier ser humano en cualquier parte del mundo.

Si nos levantamos en las mañanas pensando en positivo, recordando situaciones agradables, teniendo buenas conversaciones y apostando a que será un increíble día, notaremos que automáticamente iremos en esa dirección. Esto nos conducirá a que nuestras experiencias y momentos en el ámbito familiar, social, académico, deportivo, laboral o estudiantil sean agradables o, al menos, libres de lo negativo, preocupante o estresante.

Claro está, no estaremos libres de cruzarnos con personas, momentos, audios o mensajes que nos desanimen o nos dejen poco motivados. Es ahí donde tenemos que buscar cortar o eliminar los pensamientos malos. No es una tarea fácil, pero en mi experiencia vi pacientes que lo hacen muy bien usando además herramientas como el deporte, el ejercicio al aire libre, la respiración consciente, los estiramientos u otras terapias que nos den bienestar.

El equilibrio físico y mental será fruto del uso correcto de nuestras herramientas. No tengan miedo en probar cosas nuevas que ayuden a sentirse mejor y más felices. Finalmente, busquen su “entorno vitamina”, aquel que potencie su salud.

Por Jean-Paul Osores Bianchi