Deborah Kelly, entrenadora: “El abdomen plano después de los 50 no se consigue con más esfuerzo”
La experta reveló los errores más comunes que cometen muchas mujeres entrada la menopausia a la hora de entrenar; conocé en la nota los tres ejercicios definitivos para poder tener la panza chata
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A medida que pasan los años, el cuerpo cambia y también lo hacen sus necesidades. Reducir la grasa localizada, en especial en la zona abdominal, puede volverse más complejo, sobre todo en mujeres que no sostuvieron una rutina de ejercicio constante desde edades tempranas. Frente a este escenario, muchas optan por entrenamientos más intensos con la expectativa de ver resultados rápidos. Sin embargo, esa estrategia no siempre funciona y puede traer fuertes complicaciones en la salud si se realizan mal los ejercicios.
La entrenadora Deborah Kelly, conocida en redes sociales como @trimteam_ireland, decidió cuestionar esa lógica y compartió su experiencia personal en una entrevista con la revista Women’s Health. “Durante años pensé que tenía todo bajo control, pero la perimenopausia cambió completamente mi cuerpo”, explicó. Como muchas mujeres, enfrentó un aumento de peso inesperado, falta de energía y una sensación de frustración constante. “Engordé mucho, algo que nunca pensé que me pasaría”, reconoció.
En la búsqueda de respuestas, acudió a un médico, pero la solución que le ofrecieron no fue la esperada. “Me recetaron antidepresivos, pero sabía que no era depresión. Eran síntomas extremos provocados por la perimenopausia”, relató. Ante esa situación, decidió no seguir ese camino y construir su propio método, que no fue para nada fácil llevar adelante.
“Estaba perdiendo las ganas de entrenar y también las ganas de vivir como antes”, confesó. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, eligió mantenerse activa con pequeñas actividades como salir a caminar por su barrio. Con el tiempo, también decidió cambiar su alimentación, uno de los factores fundamentales para que pudiera bajar de peso. “Aprendí a reducir calorías sin dejar de disfrutar de la comida y sin abandonar el entrenamiento”, explicó.
Aunque su cuerpo tuvo cambios visibles, Deborah aseguró que todavía no se siente 100% a gusto y que tiene metas personales por cumplir; sin embargo, reconoció que su autoestima y ganas de salir a la vida son hoy en día mucho más grandes.
Para Kelly, uno de los principales errores es intentar entrenar con un cuerpo de 50 años como si se tuviera 30. “No se trata de hacer más abdominales, sino de trabajar mejor el core y entender cómo responde el cuerpo en esta etapa”, sostuvo.
Los ejercicios recomendados para fortalecer el abdomen después de los 50
Según la entrenadora, existen movimientos simples pero efectivos que permiten trabajar el tronco sin generar un desgaste excesivo. Entre ellos se encuentran:
- Dead bug con mancuernas. Se realiza acostada boca arriba, coordinando brazos y piernas de forma controlada mientras se sostiene una mancuerna. Este ejercicio permite activar el core sin sobrecargar la espalda. “Es perfecto para empezar porque enseña al cuerpo a estabilizarse”, explicó Kelly.
- Toe taps. También en posición acostada, consiste en bajar alternativamente los pies hacia el suelo manteniendo el abdomen contraído. Aunque parece sencillo, requiere precisión y control. “Si se hace bien, notarás cómo trabaja toda la zona baja del abdomen”, aseguró.
- Weighted leg extension. En este caso se suman pesas para aumentar la intensidad. El movimiento implica extender las piernas manteniendo el core firme y evitando arquear la espalda. “Es uno de mis favoritos porque combina fuerza y control”, comentó la experta.
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