Insólito: una madre vegana se indignó porque tuvo que disfrazar a su hija de pescadora

escuchar

La usuaria @veganaynormal se caracteriza por mostrar en sus redes sociales distintos videos impulsando la importancia del veganismo y el respeto hacia los animales. En esta oportunidad, se hizo viral un clip en el cual relata lo que le ocurrió con las autoridades del colegio de su hija.

Todo se originó cuando le pidieron a la niña de ocho años que se vista de pescadora para un acto por el carnaval. Esto provocó que la madre se niegue y cruce a los responsables del instituto. “Le he dicho a la profesora que Nadia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Estoy harta que se nos ningunee”, explica la mujer en el video en el cual también asegura estar “devastada y con ganas de llorar o quemarlo todo”.

“Me cansé que nos digan que los que criamos desde el veganismo adoctrinamos, una mierd... adoctrinamos”, continuó muy enojada la influencer española. El video acumuló más de 800.000 reproducciones y más de 7000 comentarios en donde le brindan apoyo y otros cuestionan su actitud: “Soy ateo...mi hijo fue de pastor en Navidad... al cole. No lo supero... iré al psicólogo por ello”, “En la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carné de conducir. Voy a escribir a la profesora” o “Pero puede ir de pescadora de algas y problema solucionado”.

Activistas veganos llevaron flores y “velaron” la carne en un supermercado: “No es comida, es violencia”

Los integrantes de una organización que defiende los derechos de los animales, de Michigan (Estados Unidos), realizaron una intervención en un supermercado. A modo de reivindicación, colocaron decenas de rosas entre las góndolas que exhibe la carne como un símbolo de “homenaje a los caídos”. Se trató del grupo Ur Vegan Gal Pals, quienes protagonizaron esta acción en 2020 y cuya asociación opera en las áreas de Orlando y Detroit en reclamo de la liberación animal.

Los activistas colocaron rosas entre las góndolas de la carne.

Los activistas permanecieron durante más de 20 minutos en silencio, mientras alzaron carteles en forma de lápida frente a las góndolas, hasta que los empleados les pidieron que se marcharan. También plasmaron los mensajes en la parte exterior del local: “Todos los animales quieren vivir” y “Descansen en paz. Más de tres billones de animales son asesinados para hacer comida cada día”.

El objetivo, señalaron desde la organización, fue “interrumpir la normalización de la crueldad radical hacia los animales”. En este contexto, todos los activistas acudieron vestidos de negro, un atuendo clásico de los funerales. “Todos los animales sienten dolor, como nosotros. No es comida, es violencia”, corearon a su salida.

LA NACION