Inspirada en las francesas. ​Cuál es la técnica de coloración que usan las famosas para lucir su pelo al natural y será tendencia en 2022

Desde su aparición hace cinco décadas en París, Francia, la técnica reina de la dimensionalidad -mejor conocida como Balayage-, ha mejorado su forma de aplicación y sus productos hasta convertirse en uno de los servicios más versátiles y favorecedores en todo tipo de cabellos. Aunque es necesario aclarar que su triunfo en el universo de la coloración profesional no es fruto de la casualidad.

“Se trata de una creación francesa que se puso de moda en la década de los 90. Su secreto es que otorga una luminosidad muy uniforme en toda la cabellera en un abanico interminable de creatividad y de acuerdo a cada tez, cabello, volumen y a la personalidad de cada cliente. La técnica apareció luego de las mechas californianas y en un momento en que se creía que ya estaba todo dicho. La adaptación fue inmediata porque le dio a la mujer la posibilidad de no estar supeditada a tener que retocarse tan asiduamente el color”, explica Oscar Colombo, embajador de L’Oréal Professionnel.

¿Cuáles es entonces la razón del éxito de la técnica? El French Balayage consiste en aclarar de manera suave el color de medios a puntas, sin alterar la raíz. Al igual que el balayage tradicional, esta reinvención de la técnica va por una decoloración a mano alzada, con un aspecto muy natural y que, al no tocar la raíz, permite espaciar las visitas al salón. Se realiza con pincel, sin papel de aluminio o papel térmico y no necesita calor. Es por eso que sigue siendo uno de los servicios más demandados entre muchas clientas ya que no se puede replicar en casa.

“En Argentina estas mechas tuvieron mucha aceptación dado que la mayoría de las mujeres amantes al cabello claro comenzó a disfrutar de los nacimientos naturales del cabello sin tener que retocarlo tan seguido. En el French Balayage, la oscuridad o sombra no es sinónimo de dejadez sino que es tendencia. Es una técnica que vino para quedarse porque da la posibilidad de cambiar el color con suaves mechas más claras”, continúa Colombo. En ese sentido, no es casual que la firma L´Oréal Professionnel haya elegido la técnica para su certamen internacional Style & Colour Trophy 2021.

La campaña de L´Oréal Professionel que presentó la técnica French Balayage. Gentileza L´Oréal Professionel.

Rubias, morochas y famosas también

Naturales, así lucen los cabellos que llevan esta técnica. Y se ha vuelto tan popular que mujeres con todo tipo de cabello y color ya lo han probado. Desde la rubias más claras, pasando a tonos medios como el castaño claro y hasta las morenas se ven beneficiadas por la luminosidad que permite lograr. Tampoco importa si es verano o invierno. Las chicas jóvenes recurren a la técnica, pero también las mujeres más maduras: en todos los casos da una luz especial a los rostros y resalta la belleza natural de cada cabello.

Pero sin duda alguna fueron y son las famosas las que impulsaron la tendencia. Desde la actriz, cantante y bailarina Jennifer Lopez hasta la diseñadora de moda, empresaria y cantante británica que integró el grupo Spice Girls, Victoria Beckham y, en el ámbito local Karina Mazzocco, Juliana Awada y Nora Cárpena, con fisonomías muy distintas todas se ven favorecidas por este tipo de coloración.

Jennifer Lopez lleva un Balayage en los tonos castaños cobrizos con punta más claras dentro del mismo tono.

Aunque cambia con frecuencia los tonos de base, Victoria Beckham siempre se mantiene fiel a la técnica del Balayage.

Karina Mazzoco suele tener mechas más notorias en todo el contorno aclarado. “Recordemos que esta técnica tiene diferentes formas de aclaramiento, lo más importante es definir el color entre medios y puntas para otorgar distintos niveles de profundidad”, aclara Colombo.