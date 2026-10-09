Inventó un ventilador casero que no necesita electricidad y se volvió furor en redes

Un objeto de fabricación casera capturó la atención de miles de usuarios en plataformas digitales. La propuesta técnica, difundida originalmente por el canal Viendo y Aprendiendo, permite el armado de un ventilador manual que prescinde de motores o baterías. El prototipo emplea elementos de uso cotidiano: una botella plástica de medio litro, una varilla de madera, cartulina y una soga de 40 centímetros.

La estructura mecánica basa su funcionamiento en la tracción de una cuerda, donde, según la explicación brindada en el video, el creador realiza tres perforaciones estratégicas en el envase mediante un clavo caliente. Estos orificios se sitúan en la tapa, en la sección media y en la base del recipiente. La varilla atraviesa el envase de extremo a extremo y funciona como el eje principal. En la parte superior, el usuario coloca dos trozos de cartulina con forma de cruz que actúan como aspas. El mecanismo aprovecha la inercia del giro cuando el usuario tira del hilo enrollado sobre la madera.

El paso a paso del ventilador casero evidencia que cualquiera puede intentarlo Capturas YouTube (@ViendoyAprendiendo)

El alcance de esta manualidad generó repercusiones diversas, ya que mientras algunos usuarios destacaron su utilidad ante interrupciones del servicio eléctrico, otros advirtieron sobre la limitación del alcance y el esfuerzo físico necesario para mantener el flujo de aire. Ante estas consultas, José Ángel Llamas de la Fuente, el creador del video, respondió que la iniciativa ofrece una solución de emergencia para contar con algo a mano. En el mismo sentido, la publicación de Mr. Inventos, con una metodología similar, alcanzó 18 millones de reproducciones al incorporar variantes como bajalenguas de madera y pegamento para mejorar la estabilidad del dispositivo.

La seguridad durante el montaje representa una observación recurrente en los tutoriales: los autores enfatizan la necesidad de supervisión adulta debido al uso de herramientas cortantes y objetos sometidos a altas temperaturas. La propuesta se consolida como un ejercicio pedagógico sobre mecánica básica y reciclaje doméstico. Este diseño no reemplaza a los electrodomésticos convencionales, sino que constituye una herramienta de alcance limitado para situaciones específicas.

El creador del video agregó que se trata de una creación casera para emergencias Captura YouTube (@ViendoyAprendiendo)

El éxito viral del tutorial, con más de 385 mil visualizaciones, demuestra el interés creciente por soluciones artesanales frente a necesidades básicas. La simplicidad del armado facilita que personas sin conocimientos técnicos repliquen el modelo con residuos domiciliarios. Esta tendencia refuerza la popularidad de los contenidos de reciclaje casero que circulan en internet.