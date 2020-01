Jengibre, canela y cúrcuma Crédito: Shutterstock

La cocina de todos los días suele ser a veces una rutina que atenta contra el apetito. Más allá de los resultados, ya que no a todos nos sale por igual, un mismo plato preparado por dos personas puede resultar totalmente diferente si alguna de ellas hace uso de condimentos y especias.

Una parte muy importante a la hora de cocinar, es saber condimentar. Y claro que no estamos hablando de poner sal, si no de hacer uso de las hierbas frescas o secas y de las especias. Gracias a ellas podemos devolverle sabor al plato más insulso.

Jengibre, cúrcuma y canela. No solo son ricas, sino que también tienen muchas virtudes para la salud. No hay excusa para no usarlas en estas preparaciones saladas.

1) Recetas con jengibre

Fuente: Pixabay

Una receta pensada para los días de calor, una sopa fría de choclo. Muy original se hace con leche de coco. El jengibre le suma mucho sabor y combina con los distintos ingredientes que componen esta sopa

Porque las pastas siempre son una buena idea, esta propuesta de ñoquis de ricota con jengibre es la oportunidad de darle una vuelta de rosca a un típico plato familiar

2) Recetas con cúrcuma

Fuente: Unsplash

La cúrcuma es amiga de los mariscos, y en este risotto de langostinos se potencia aún más con la presencia del jengibre

Típico de las comidas árabes, el shawarma de pollo es básicamente un sándwich en pan pita con un pollo marinado en especias. Claro que vale la pena sumar la cúrcuma

3) Recetas con canela

Fuente: Pixabay

Una receta de plato contundente, un carre de cerdo con puré de remolacha. Las remolachas se cocinan primero al horno, para luego ser condimentadas con salsa picante y canela. Sin dudas un puré diferente

El plato griego por excelencia es la moussaka. Se hace bajo el mismo concepto que la lasaña, capas una encima de la otra. La carne en esta oportunidad, viene condimentada con canela. Le da este toque extra que hará que nuestros paladares viajen sin escalas a Grecia

Virtudes del jengibre, cúrcuma y canela:

El jengibre: previene los resfríos, es antiinflamatorio y alivia el sistema digestivo

previene los resfríos, es antiinflamatorio y alivia el sistema digestivo La cúrcuma: es antioxidante, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y permite disminuir el colesterol malo

es antioxidante, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y permite disminuir el colesterol malo La canela: mejora los problemas digestivos, ayuda a conciliar el sueño, y es un cicatrizante natural para las heridas de la boca como las yagas