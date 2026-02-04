Daniela Tallarico, chef pâtissier: este es el secreto para hacer cookies originales

La pastelera Daniela Tallarico dictó una masterclass en la plataforma Foodit donde enseñó la metodología profesional para elaborar cookies dulces que se diferencian del resto. La propuesta se centra en la versatilidad de los ingredientes fundamentales de la alacena para lograr resultados de alta gama mediante técnicas específicas de preparación y cocción. La iniciativa busca transmitir conocimientos prácticos sobre el manejo de materias primas esenciales como harina, manteca, huevos y azúcar para la creación de recetas innovadoras.

El secreto para hacer cookies originales

El punto de partida para el éxito en esta preparación radica en la confección de una masa neutra. El procedimiento comienza con un cremado de manteca y azúcar, luego se integran los demás elementos hasta formar una pasta de textura rústica, pero la especialista enfatiza una regla de oro durante esta etapa: no amasar la mezcla bajo ninguna circunstancia. El respeto por este paso garantiza la consistencia adecuada del producto final. Esta base simple permite la posterior incorporación de diversos sabores y texturas para obtener cuatro variedades distintas de cookies a partir de una única receta matriz.

Adelanto de la masterclass de Daniela Tallarico en Foodit.

La elaboración de rellenos y coberturas

La versatilidad de la masa habilita un abanico de posibilidades creativas. Tallarico demuestra cómo transformar la preparación inicial mediante el uso de cuatro rellenos y cuatro toppings diferentes. La organización previa o mise en place resulta vital en este proceso. La chef elabora las distintas variantes en simultáneo para optimizar los tiempos en la cocina.

A partir de una masa base rústica y sin amasar, Daniela Tallarico crea cuatro variedades distintas de cookies

La clase profundiza en trucos específicos para elevar la calidad de la pastelería hogareña. Se explican los cuidados necesarios para tostar frutos secos de manera uniforme. También se detalla el punto exacto de cocción del azúcar para conseguir un buen caramelo destinado a un toffee artesanal. Otra de las lecciones clave incluye la fórmula casera para producir malvaviscos mediante la combinación precisa de gelatina y almíbar.

Los suscriptores de Foodit podrán acceder al material completo con todos los consejos y recetas a partir del 17 de febrero. El contenido apunta a brindar herramientas aplicables a diversas preparaciones dulces más allá de las galletas.

Daniela Tallarico

Daniela Tallarico cuenta con una sólida formación académica realizada en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Su experiencia laboral abarca más de una década en la pastelería del hotel Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, donde desempeñó tareas junto al reconocido pastelero Damián Betular. En la actualidad dirige su propia marca, Tallarica, con locales en los barrios de Belgrano y Palermo. Su propuesta gastronómica incluye opciones de pastelería refinada, desayunos, brunchs, almuerzos y meriendas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.