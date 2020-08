Jenna, la vaca que pide abrazos todas las mañanas y se volvió viral en las redes

En Estados Unidos, la vaca Jenna pide al granjero que la rescató que la salude al comenzar el día Crédito: Facebook

El video de una adorable vaca que se acerca a la ventana de una casa, empieza a mugir y pide un abrazo se volvió viral en las redes sociales. Fue filmado en Virginia, Estados Unidos, en la propiedad del granjero Ryan Phillips.

Jenna vive en un santuario de animales. Phillips fue quien la rescató cuando tenía solo tres días de vida. La vaca iba a ser sacrificada porque era estéril y no podía producir leche.

El animal y el granjero crearon un vínculo muy fuerte. Tanto, que la vaca tiene ansiedad si no puede saludarlo a primera hora de la mañana. Ella se dirige directamente hacia la ventana de la cocina de Phillips y muge hasta que él acude a desearle buenos días.

"Jenna me trata como si fuera su mejor amigo y me vio como si fuera su madre cuando era pequeña porque yo le daba la mamadera. Me golpeaba en la panza para intentar que saliera más leche", recordó Phillips.

El video fue publicado por medio de Facebook a través de la cuenta de la granja "Vida de cerdos" y de inmediato se volvió viral en las plataformas digitales. "Jenna realmente ama a su padre. A veces se impacienta por que salga, así que le llama desde la ventana", escribieron en la publicación.

"Somos realmente las mejores amigos y definitivamente ella es parte de mi familia como lo podría ser cualquier humano", concluyó el granjero.