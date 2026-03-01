Un divertido video hecho con IA muestra cómo sería Lionel Messi si tuviera otra vida

La inteligencia artificial vino para crear muchos escenarios que parecían impensados y Lionel Messi no podía faltar en esas creaciones. En un video que se viralizó en estos días, el crack argentino es mostrado como si hubiera adoptado otros estilos como emo, hippie o flogger y las imágenes dejaron a todos boquiabiertos. Tras eso, los fans de todo el mundo del futbolista se hicieron eco del clip y lo comentaron en las redes sociales.

El video, que fue compartido en la red social X y se popularizó rápidamente, se desprendió de otro trend viral. En las últimas semanas se había viralizado otra creación de IA donde distintas figuras como Lebron James, Donald Trump o Cristiano Ronaldo eran exhibidos como si adquieran otra nacionalidad. Así, por ejemplo, si Lebron James hubiera nacido en Reino Unido sería Lebrunswick James III.

Lebron James si hubiera tenido otra nacionalidad, según la IA

Ahora le tocó el turno a Messi para que la inteligencia artificial muestre otros escenarios posibles que no son la realidad. Así, en el video que lleva la inscricpción “Si Leo hubiera sido...” se ve como sería el capitán de la selección argetina si hubiera adoptado otros estilos para su vida.

Así, primero se lo muestra en su cotidianeidad normal vestido de saco, remera y un jean, fiel a su estilo sobrio. Luego, muestran como sería si fuera hippie y allí se lo ve con pelo largo hasta los hombros, un pantalón oxford, una camisa de lino, un chaleco colorido, sandalías y muchos colgantes.

Los estilos que tendría Messi según un video de redes sociales (Foto: X)

Luego se lo exhibe como si hubiera sido punk. Con campera de cuero, tachas, pantalón roto, borcegos y tatuajes por todo su cuerpo, el crack argentino está irreconocible en ese estilo creado por la IA. Posteriormente, se lo muestra como si fuera otaku y aquí los detalles que generó la inteligencia artificial son destacables: lleva una gorra con inscripción de una serie, una mochila con pines, anteojos grandes, una remera de Dragón Ball Z y colgantes en sus pantalones de personajes animados como Pikachu y Sailor Moon, muy populares en la cultura del anime.

Como sería Messi si fuera rolinga (Foto: X)

El clip muestra después versiones bien “argentas” de Messi. Primero lo recrean como si hubiera sido rolinga, la tribu urbana que fue furor en los 90 y que en la actualidad parece casi extinta. Allí se lo ve al rosarino con un flequillo bien marcado, un pañuelo típico y, obviamente, la remera de los Rolling Stones.

Siguiendo en la temática argentina se lo presenta como si hubiera sido flogger. Esta tribu urbana, que caracterizó los primera década de los 2000, tiene características particulares que las recrearon en el futbolista: flequillo largo al costado, remera y campera de colores estridentes y unos pantalones chupines rosas bien ajustados. El outfit se completa con varios accesorios coloridos en las manos.

Para finalizar, se lo exhibe con dos estilos muy reconocidos. Primero, como si hubiera sido emo, con los ojos con sombra negra, pelo negro y largo, tachas y muchos parches de bandas en la ropa. Después, como hipster, donde tiene barba, anteojos, un gorro y colores bien apagados, dando aires de intelectual.

Messi como el GOAT (Foto: X)

Finalmente, bromean con como sería Messi si fuera therian, la nueva tribu urbana de jóvenes que se sienten y se disfrazan de animales. Allí, toman al argentino como si fuera una cabra, haciendo juego con la palabra en inglés GOAT (great of all time), que significa que el argentino es el mejor de la historia.