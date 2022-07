Jero Freixas, el influencer argentino que “rompe” las redes con su humor y que es seguido por Messi

La historia de un sueño que se hizo realidad. De persistir ante la negativa del entorno que lo rodea. En 2018, Jero Freixas (37), con su esposa Josefina De Cabo, prendieron la cámara de un celular adentro de su auto y entablaron un diálogo sobre la invitación al casamiento de los primos de ella en pleno Mundial de Rusia. Fue uno de los tantos videos que decidió publicar en una red social, en busca de un anzuelo que lo suba a la superficie. La viralización, uno de los fenómenos que acompaña a los contenidos digitales, comenzó a hacerse aliado de ese compacto de 3 minutos y 20 segundos. De una charla espontánea y una popularidad que ascendió a niveles insospechados.

El humor trascendió fronteras y lo colocó en un pedestal. Las visualizaciones se sumaron a un contador que no paraba de actualizarse y darle la razón a una decisión que tuvo que meditarla un tiempo: abandonar su trabajo como cadete administrativo, lo que incluía una prepaga para su hija y aparejado con ello, el poco tiempo para realizar producciones que sean del agrado del usuario que está del otro lado de la pantalla y oficia de jurado.

Jero Freixas y Jose De Caro, la pareja que se hizo viral por un video durante el Mundial de Rusia

Actualmente de viaje -por cuestiones laborales- en Costa Rica, Freixe atendió el llamado de LA NACION y contó, dentro de ese abanico variopinto que es su vida, cómo fue el detrás de escena de un video que se viralizó en cuestión de horas y fue el fruto de 18 años de trabajo junto a su esposa Josefina: “Ese video lo trabajé mucho, lo grabé 20 días antes del inicio del Mundial de Rusia y me demandó hacerlo muchos años de trabajo, un largo camino en el teatro. Una vez que entendí cómo funcionaban las redes, apunté a que la temática de los videos sean de la dinámica de la pareja; con Jose sentimos una identificación y se nos ocurrió hablar del casamiento de su primo. Grabamos durante una hora y media un sábado, dos días después lo edité y se subió a YouTube y luego a Instagram”.

Un mensaje de WhatsApp de un amigo lo alertó de que el camino escogido fue el correcto y el contenido comenzó a fluir en grupos amigos, hasta llegar a países donde jamás lo hubiese imaginado: “Llegué a mi casa y vi que en YouTube ya tenía 7 mil visitas, que para ese momento era un montón. Cada vez que miraba, subía el número y empecé a entender que en otros países el video empezó a picar. Al otro día, abrí la puerta de la cocina y encontré a Jose con los ojos abiertos. Lo primero que me atinó a decir fue ‘gordo, somos virales’”.

De la negativa de su padre para actuar a ser un artista seguido por Lionel Messi

Siempre supo que quería ser actor. Esquivó los test vocacionales que le indicaban como resultado un destino de comunicador social o abogado. Cambió la apatía de su papá Fernando, que no veía con buenos ojos su proyecto de vida, a que él sea uno de sus principales seguidores y un sosten emocional en una sala de teatro donde pasaba la gorra al terminar las funciones. Guiado por su instinto, luchó contra los lineamientos de una sociedad que le obligaba a tener un sueldo fijo y una obra social que abarcaba también el cuidado de su hija Rita. Dentro de la vorágine de la rutina, tenía muy poco tiempo para estar con su esposa Josefina, quien hoy en día es su partener y clave del éxito para que su nombre esté en la agenda de los productores más importantes del país.

“Desde chiquito me apasionaba ser actor, escribir poemas, actuaba en los cumpleaños de mi familia, era un showman. Me conectaba con el teatro. En mi intimidad, sin que lo sepan mis compañeros de colegio, donde había mucho bullying para el que salía de una supuesta ‘normalidad’, escuchaba Pimpinela, donde ellos montan un show. Era una persona más sensible que la media”, manifestó Freixas.

Jerónimo Freixas, Josefina De Cabo y sus dos hijos: una familia al servicio del humor viral

En medio de una época donde Internet y las clases virtuales no eran moneda corriente, ingresó en el Centro Cultural Rojas, ubicado en la avenida Corrientes, para palpar lo que era subirse a un escenario: “Me anoté en una clase de teatro que daba Alejandra Flores; recuerdo que eran los viernes por la tarde. Ahí me volví loco, me metí en un juego de los no perjuicios, de poder mover el cuerpo como se me diera las ganas, gritar, meterme en un personaje”.

Por un contacto de su papá, y acompañado por un pequeño fuego interno de ser futbolista, consiguió una prueba en River, donde aprobó las peticiones de los entrenadores, pero la desechó al no estar cómodo en ese ambiente. En marzo de 2004, con el apoyo de sus hermanas Clara y Luisa, decidió tomar coraje para avisarle a su padre que lo suyo era la actuación, a pesar de que el test vocacional indicaba que su futuro estaba en un juzgado como abogado o en un medio de comunicación como periodista.

De familia conservadora, su papá no coincidió que ese sea el camino para su vida. Después de varios días de una profunda desazón por no sentir el espaldarazo, se inscribió en la Universidad del Salvador en la carrera de artes dramáticas, con la anuencia de sus primogénitos. Allí conoció a Josefina, con quien hoy tienen dos hijos, Rita y Ramón.

El video de Jero Freixas y Jose de Cabo que recibió el like de Lionel Messi

En el comedor de su antiguo trabajo, donde realizaba una jornada laboral de 8 a 19 como cadete de una empresa textil, un grupo de compañeros de trabajo, sentados en una mesa, observaban un video de una persona por Instagram y lo llamaron para que lo mirara. El fuego interno se avivó nuevamente. A la noche de ese día, Jero le reveló a su esposa que quería adentrarse en el mundo de las redes: “Es mi última oportunidad”.

Actualmente, su cuenta de Instagram tomó una dimensión superlativa al tener 777 mil seguidores y entre la extensa nómina, se encuentra Lionel Messi, que desde Francia disfruta del contenido publicado y eleva la vara para que la viralización le continúe abriendo puertas en el mundo.