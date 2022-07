Dejar tu país para encontrar oportunidades en otro lugar es una situación que enfrentan muchas personas en el mundo. En México, miles de ciudadanos migran cada año a los Estados Unidos y muchos de ellos lo hacen de manera ilegal. ¿El motivo? No tienen la documentación necesaria para hacerlo. Las maneras para cruzar por la frontera desde la región históricamente conflictuada hacia el país de la eterna promesa de progreso son diversas, pero la seguridad no es lo que prima. Sobre este tema se refirió una mujer en las redes sociales, quien mostró un juguete de su infancia y reveló una conmovedora historia sobre su padre. ”Todo lo que logré fue gracias a él”, reveló Mina Morales en diálogo con LA NACION.

Con las emociones a flor de piel, tras enterarse de la tragedia que se vivió en Texas, donde al menos 46 personas migrantes fueron encontradas muertas en un trailer, Mina decidió compartir en Twitter las postales de un emotivo recuerdo de cuando era niña y las acompañó con un sentido mensaje. “Sigo llorando, así que les voy a contar sobre mi Polly Pocket. Mi papá cruzó 3 veces la frontera ilegalmente. Lo único que llevaba era este juguete mío para sentirme cerca. Una de esas veces viajó oculto en una camioneta desde Texas a Nueva York. Más de 20 años después sigue intacta. Te amo, pa”, escribió en la red social.

El tuit que compartió Mina Morales y la historia que había detrás Twitter @la_tuz

En otro tuit, Morales se refirió a la noticia que alarmó a la opinión pública y aportó su pensamiento al respecto. “La migración ilegal es un recurso difícil de tomar. Nadie elige por placer hacerlo de esta manera. La desesperación de poderle dar lo básico a tu familia obliga a la gente a meterse en un camión con otras 50 personas y arriesgar horriblemente tu vida”, expresó.

En diálogo exclusivo con LA NACION, Mina contó más detalles sobre las vivencias de Gustavo, su padre, y del vínculo que ambos tenían: “Él nació en Zacatecas y de bebé fue con su familia hacia la Ciudad de México. Él era el más chico de todos sus hermanos, vivía en una de las zonas más peligrosas, llamada Ejército de Oriente. Mis papás se conocieron ahí y poco a poco crecieron y salieron del lugar. No hay muchas opciones y oportunidades en esos ambientes, no tenés para elegir a qué te querés dedicar”.

En relación con el momento en el que el hombre decidió migrar y cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, detalló: “Cuando cumplí 10 años fue la primera vez que se fue, ya estaba divorciado de mi madre. Él tenía dos caminos: o se volvía ladrón y robaba, o se iba de ilegal, no había otra opción. Él decidió ir por la segunda vía y así se fue en 1996, siendo la primera vez que cruzó con un ‘pollero’ por el desierto”.

Una vez que llegó a Arizona, el primer lugar del destino, su padre se subió en una camioneta y viajó oculto desde Texas a Nueva York. Si bien aquella primera experiencia fue temerosa para él, su familia también se encontraba en la misma situación. “Fue angustiante, no sabíamos si estaba bien, no teníamos la tecnología que hay ahora. Luego de unas semanas, se comunicó con nosotros y así mantuvimos contacto”, explicó.

Gustavo Morales en los inicios de los 90, antes de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos por primera vez Mina Morales

Tras dos años en el país norteamericano, Gustavo tomó la decisión de volver a México en el año 1998. “Intentó trabajar acá y juntó dinero, pero era muy difícil dedicarse a algo. Su única opción fue volver a irse. Así es como en 1999 se fue nuevamente y esa vez también cruzó por el desierto, vestido de negro y por la noche”, reveló.

Aquel momento tiene como protagonista al juguete de su infancia, el mismo que hizo alusión en el tuit que subió: “Pidió que le hagan unos jeans y les mandó a coser bolsas internas para ingresar el dinero, ya que para que puedas cruzar tenés que hacerlo con un pollero que te guíe por el camino y hay que pagarle. Primero le das una parte, en la frontera mexicana, y cuando llegas al otro lado pagás la otra. En una de esas bolsas llevaba mi Polly Pocket, de los pocos juguetes que tenía, que los heredaba de mi prima”.

Como una manera de mantener el recuerdo de su pequeña, Morales llevó consigo un accesorio de la popular muñeca, de la cual Mina era fanática. “Esa fue la segunda vez que se fue, y recién regresó en el 2005, cuando yo tenía 19 años. La guardó con él todo ese tiempo”, comentó con un tono emotivo. No obstante, su vuelta nuevamente se complicó y en 2006 decidió volver a trabajar en Estados Unidos, siempre en el rubro de la construcción.

Sobre la distancia que la mantuvo alejada de su padre, Mina aseguró que él estuvo presente gracias a la comunicación que tenían. “Siempre estuvo. Todos los días llamaba, me preguntaba si llegaba de la secundaria, de la preparatoria, me ayudó por muchos años. Ingresé a la universidad gracias a que él me mandaba el dinero de la renta y la comida. Mientras tanto, yo estudiaba psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero vivía sola y tenía que correr con mis gastos”, sostuvo.

Gustavo Morales y su vida en Estados Unidos Mina Morales

En 2015, finalmente Gustavo retornó nuevamente a su hogar en México. No obstante, para aquel momento se encontraba sumamente enfermo y la razón de su vuelta fue porque lo habían deportado de los Estados Unidos.

“Él nunca tuvo la posibilidad de cuidar de su salud, no tenía dinero para eso. Se enfermó y pasó 2 años de su vida en el Hospital público en México. Sufrió mucho, él tenía problemas en vías respiratorias porque trabajaba en construcción, lo que hizo toda su vida allá. Es lo que hacían los indocumentados. Murió en 2017, tenía 53 años”, rememoró.

En relación con el tuit, expresó que el tema de la migración la moviliza y la hace recordar todo lo que pasó su padre por cruzar la frontera en varias ocasiones.

Mina junto a Gustavo, a la edad de 12 años Mina Morales

“Tengo 36 años y sigue el mismo problema vigente. No habrá una reforma migratoria, y eso ya me quedó en claro”, aseveró. Por último, se refirió nuevamente sobre el juguete de su infancia y aseguró: “Lo conservo y lo tengo en mi escritorio de trabajo. Es un recordatorio de mi papá, nadie me amó así de fuerte, él dio toda su vida, hasta el dolor de muelas aguantó para trabajar por nosotras”.