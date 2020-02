Jimena Barón será denunciada por apología del delito

La actriz promocionó su nuevo tema a través de una polémica imagen referida a la prostitución Fuente: LA NACION

Esta mañana, en el programa Los Ángeles de la Mañana, la fundadora de AVIVI (la ONG que ayuda a las víctimas de violación) , María Elena Leuzzi, declaró que va a denunciar a Jimena Barón por apología del delito debido a la promoción de su último tema, Puta, que todavía no se conoce.

Durante un móvil en vivo, Leuzzi contó las razones por las que iniciará acciones legales contra la artista: "Queremos que se retracte y se interiorice en el tema de la trata. No creo que tenga malas intenciones, pero la vamos a denunciar. Nosotras la apoyábamos porque la veíamos como feminista y ahora nos decepciona con esto. La palabra puta es muy fuerte porque si bien todas las mujeres pueden elegir qué hacen con su cuerpo, hay muchas que no, que fueron secuestradas y las prostituyeron. Esto nos duele como mujeres y entre nosotras tenemos prohibido lastimarnos".

Antes de la entrevista con Leuzzi, las panelistas del programa discutieron acerca de la polémica. Yanina Latorre, contundente como siempre, dijo que "Jimena se creyó que ser prostituta es lo mejor y lo usó para promocionar su tema. Creo que es una chica que está sobrepasada de soberbia y muy desinformada. Se hace la popular y vive en un microclima".

Lourdes Sánchez por su parte reflexionó que Barón tiene adicción al trending topic. "Para mí es una persona falsa. No comparto sus actitudes. Se hace la copada en redes sociales y no es así en la vida real. No quiso trabajar con Darío Barassi porque es gordo", aseguró la panelista.

La alusión de Sánchez dio lugar a la cuestión de la gordofobia. En 2017, Jimena Barón y Darío Barassi fueron pareja en la ficción Quiero vivir a tu lado. Antes de comenzar a filmar, la actriz se reunió con la producción de la novela para decir que su personaje no podía enamorarse de un gordo.

Una movilera de LAM entrevistó a Barassi por este tema para conocer su opinión, pero el actor le restó importancia a los dichos: "Eso pasó hace años. No le di entidad porque no me molestan ese tipo de comentarios. Además, ella me aseguró que lo dijo con humor por eso también lo desestimé".