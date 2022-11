Jimena La Torre: “Soy una bruja buena pero no quedaba en los castings por ser linda”

La astróloga, tarotista, autora de libros de horóscopos que se volvió famosa por sus frecuentes apariciones en la televisión repasa sus comienzos y los desafíos a los que tuvo que enfrentarse en su vida. Y, por supuesto, cómo le irá a la selección en el mundial Qatar 2022.

Pasó del mundo de la moda a la astrología y se convirtió en la referente más consultada por sus horóscopos, tiradas de tarot, frases motivadoras y hechizos para aquellos que buscan domar el destino. Por estos días, cuando más le consultan sobre el futuro de la selección, anuncia la entrada de Júpiter en el signo de Aries, inaugurando una nueva rueda zodiacal de doce años que “se lleva todo lo anterior”, incluyendo a personas que creíamos inmortales, entre quienes cita a la reina Isabel y Carlitos Balá. María Jimena La Torre nació el 29 de junio de 1968, bajo el signo de Cáncer, un designio que desafía desde hace más de treinta años, siendo una persona independiente y autogestiva que no para de generar trabajo.

¿Qué le depara a la selección argentina?

El color del año 2022 es el violeta, y la camiseta alternativa de la selección argentina es violeta. Según La Torre esta coincidencia sería un augurio auspicioso para el equipo argentino en la copa Qatar 2022. Gentileza

Por estos días la pregunta que más escucha Jimena La Torre es la de cómo le irá a la selección. Y ella, que hace presagios desde sus inicios, cuando anticipaba tendencias de moda, incluso antes de haber estudiado las disciplinas de su especialidad, no esquiva el bulto. “La camiseta violeta que van a usar como suplente -o no sé cuándo las usarán- podría ser un presagio siendo el libro Horóscopo 2022 con su tapa violeta, el mismo color de la camiseta de la selección. Si esa camiseta fuera la titular, te diría que el equipo argentino ya es ganador, pero siendo la camiseta suplente, no te lo podría asegurar”, responde Jimena La Torre y recomienda con insistencia a la selección: “Teniendo en cuenta que el violeta es uno de los colores de Sagitario estaría excelente que las usaran”

Por otra parte, la astróloga encuentra otras coincidencias favorables: “El primer día que jugamos es el último grado de Escorpio y la luna está en Escorpio, la selección se formó en Escorpio el dia 11/11 que en total sumó 1. Además, hay varios jugadores que son complementarios, otro más de fecha mágica como Messi y uno del 29/6 (San Pedro y San Pablo). También tenemos que tener en cuenta que la carta El Sacerdocio salió en el último noticiero en el que que estuve, que es excelente, de fondo violeta y conectada con el universo espiritual. Tenemos otro jugador del 24/12 y, gracias a Dios, uno del 16/11 que es del “no cumple” de Lionel Scaloni (que es del 16 de mayo y los 6 meses opuestos a la fecha de cumpleaños se da la peor energía del año); pero al mismo tiempo, Scaloni en el tarot es el arcano 1, El Mago, quien siempre hará magia y esa es una energía ideal para el líder, o sea que estaría complementado y no le pegaría mal la oposición de ese día”, analiza.

Del mundo de la moda al de las predicciones

Jimena La Torre es una asidua invitada al programa de Mirtha Legrand. Gentileza

- ¿Cómo fue tu infancia?

Nací en la Clínica Santa Isabel de Flores (toda mi familia es de ahí) nos fuimos a vivir a barrio norte porque mi papá trabajaba por esa zona. Un día papá se cayó del puente de Avenida Libertador, se quebró las piernas y quedó mal por un tiempo. Entonces mi mamá decidió que nos fuéramos todos a vivir al barrio de mi abuelo, Floresta. Todos los días ella se iba a trabajar a Parque Patricios y nos iba dejando a mí y a mi hermana en una escuela que quedaba a mitad de camino. La primaria la hicimos en Floresta, la secundaria en Caballito. Mi papá quedó frustrado por no poder trabajar más, por dejar de frecuentar su círculo.

- ¿Esa situación te afectó?

Muchos años después entendí que mi papá fue alcohólico y él mismo me contó que él se había querido tirar de ese puente, que jugaba a hacerse el superman. Mi mamá hacía todo y estaba agotada, se quejaba de que no tenía ayuda, de que mi papá era un borracho. Fue difícil esa etapa. Y finalmente volvimos a vivir en el centro cuando mi tío alquila un departamento y ahí empezamos a sentir nuevamente la calle Corrientes, el movimiento, mi mamá en cambio se quedaba en el barrio y se quejaba de que nadie la ayudaba a limpiar.

- ¿Cómo lo viviste vos a todo eso?

Fue una historia dura. Me casé con alguien de Piscis, como mi papá, que para mí cuando me separé era todo. Dejó de tomar cuando nacieron mis hijos que ya tienen 33 y 32 años, él me ayudaba mucho a cuidarlos, a llevarlos al colegio. Fue en esa época cuando me contó de su alcoholismo y yo empecé a ir a Alcohólicos Anónimos para familiares. Recién a mis 32 años, después de la muerte de mi papá, en el 2003, yo pude empezar a tomar alcohol, un champancito, un rosado, que me encanta de vez en cuando, pero por mucho tiempo no podía ni acercarme. Fue por esa época que yo empecé a leer el tarot en las cenas de Moliére.

- Contame cómo arrancaste a formarte con el tarot y la astrología

Cuando tenía veinte años, me puse a estudiar control mental, el método Silva, en los años 90. La profesora, que también era astróloga, me hizo mi carta natal y me dijo: “Vos tenés un montón de cancerianas alrededor, vas a tener que hacer algo si no querés terminar como ellas”. Y acertó: yo tenía una tía a la que le había muerto un hijo y lo culpaba de eso al otro hijo, otra tía estaba encorvada de pasársela tanto tiempo en la cocina. Después tenía otras que eran costureras, eran muchas mujeres en mi familia y todas de un modo u otro como prisioneras de la casa.

- Y vos hacías ropa, como tus tías, ¿no?

Sí, pero cuando me casé y tuve hijos había dejado de trabajar. Y la profesora me dijo, muy claramente: “No le rompas las pelotas a tu marido, sé independiente”. Y fue un re buen consejo. Retomé el diseño de modas, me puse a fabricar para otras marcas, a vender por todo el país. Y ahí empecé también a estudiar astrología, con Claudia Azicri, la hija de una de las diseñadoras de moda que había estudiado con Eugenio Caruti cuando él enseñaba en su casa. Ella se puso a hacer lo mismo y éramos un grupo de cinco estudiando en la casa de ella. Entre 1995 y 1999 estudié y cuando me recibí empecé a ir a congresos de astrología. Al principio iba para seguir formándome, hasta que un día me pidieron que participara dando una charla. Hablé de los tránsitos planetarios. Mientras tanto seguía trabajando en el sector de la moda.

- ¿Convivieron ambas profesiones?

Sí, por muchísimo tiempo. Clientas y colegas de la moda me pedían que les tire el tarot. Era una diversión, cada vez que llegaba me preguntaban“¿trajiste las cartas? Ya había empezado a hacer cartas natales. Yo ya estaba en Moliére, hacía consultas de tarot gratis a la gente que iba a cenar, hacía monólogos sobre los signos y me empezaron a preguntar si tenía consultorio. Mi intención no era tener un consultorio, mi idea era seguir con la ropa, pero me pedían. Entonces en mi casa, yo ya vivía cerca de San Telmo y en un balcón me hice un cerramiento y ahí atendí muchos años. Después empecé con la tele, Fulanas, Doce Corazones, Desayuno Americanco, con la Rocasalvo, a las veces que me invitó Mirtha Legrand que me preguntaba si me iban a ver políticos.

- ¿Qué significado tiene el gorro que usás siempre?

Un día Héctor Vidal Rivas en el 2004, me dijo que me pusiera una mesa en sus desfiles, que me buscara un look. Y yo tenía este gorrito, no me daba ir vestida de gitana. Yo iba de traje negro, como una diseñadora. A él le encantó y me dijo “Nunca te saques eso” y así nació mi look, le voy cambiando los brillos y demás, pero siempre es el mismo estilo de gorro.

- ¿Y cómo llegaste a la tele?

Hice un casting. Un día mi profesora me llama y me dice que estaban buscando astrólogas para un programa y me pide que le saque una carta para ella, para ver cómo le iba a ir. Me da El Ermitaño y entonces le digo que no tiene que estar tan guardada, que tiene que mostrar más todo lo que sabía y me pasó que mientras yo le hablaba me miro al espejo y me veo a mí ahi. Corto con ella y digo, si a ella en quince días no la llaman yo, con todo el respeto que le tengo, iba a llamar y me lo anoté en mi agenda. El día 14 yo estaba en un desfile de Hector Vidal Rivas leyendo el tarot y se acerca una chica y me dice “¿Vos podés venir para un programa?” y yo le digo que sí, el de América, yo mañana iba a llamar. Y al día siguiente, a la misma hora que yo tenía anotado “llamar”, me estaban llamando ellos. Me hacen el casting, soy la número 42, la última, y me piden que hable de los jefes de Virgo y yo los destruí, porque son bravos. La productora general me dice “yo soy de Virgo”, entonces le digo perdón. “No, quiero decirte que tenés razón en todo, quedás contratada”, me dijo. Y así empecé. Yo iba a algunos castings y no quedaba por linda.

- ¡Qué paradójico! ¿Qué les molestaba que seas linda?

Es que el estereotipo de las astrólogas de la tele en esa época eran las mujeres mayores, con looks de señora. Yo era joven y parecía diez años menos. En Fulanas quedo por esa cuestión de Virgo y en Doce corazones gay, en el año 2005, porque justo me necesitaban. Es más, seguían buscando un astrólogo varón. En ese programa Pablo Codevila -gerente de programación- vio Justo el pico que nos dimos en cámara con Andrea Politti y decide llamarme para hacer otro programa. Cuando me ve el director, que era el mismo de Doce corazones, pero yo no lo veía mucho, me abraza y me dice ¡Hoooolaaaa Jime! y me empezó a perseguir tanto que al final dejó a su mujer y se casó conmigo. Un ariano imparable.

- ¿Es tu marido actual?

Sí, es el papá de mi hijo más chico y él ya tenía dos hijos, uno era un chico que vivía en la calle y él lo adoptó, que se convirtió en mi hijo y, otra vez, fijate la coincidencia de las fechas, este hijo es un pisciano del 10 de marzo, el mismo día del cumpleaños de papá. Y mi marido es de Aries, el signo del próximo año. Es un signo hermoso pero agotador, tiene una energía arrolladora. Estoy casada con un ariano que no entiende que un día se puede pedir una pizza y quedarse en la cama viendo series. Y yo a veces estoy agotada y todo lo que quiero es estar en casa porque aunque le gané a Cáncer en no ser una mujer dependiente, sigo siendo una mujer que le gusta estar en la calma de la casa, soy una bruja, pero una bruja linda y buena.