Las predicciones de Jimena La Torre para 2023, el año de Aries y Tauro

Un extracto del nuevo libro de la astróloga, tarotista y maestra en artes esotéricas para anticipar qué deparan las estrellas en el año que comienza con Júpiter entrando en el signo de Aries.

En su nuevo libro, Jimena La Torre revela mes por mes lo que va a suceder con todos los tránsitos planetarios y sus influencias en la vida de las personas. Como todos los años cuenta con descripción de los signos, horóscopo semanal, compatibilidades así como también rituales y mitos para cada uno de ellos. Además, detalla cuáles son los signos beneficiados con las entradas planetarias, para cada uno de los doce signos mes a mes, durante todo el año.

Horóscopo 2023 cuenta con un capítulo especial para cada signo en el que recomienda cómo manejarse en el romance y amor, trabajo y vocación, reconocimiento y éxito de acuerdo a los aspectos planetarios. También ofrece a cada signo un párrafo mágico para optimizar su vitalidad. El libro incluye por primera vez un Lunario hermético que sirve para conocer cómo las Lunas transitan todo el año por completo dando una energía diferente a vivir en cada signo, según lo que depara cada mes y cada fase de la luna: nueva, creciente, llena y menguante.

Comienza una nueva rueda zodiacal para los próximos doce años

Este año nuestro querido rey de los dioses, Júpiter, empieza su recorrido transitando Aries y Tauro. Así como él lo hace, lo haremos todos. Un viaje por la rueda zodiacal que durará más de una década… 12 años. Todo lo que nos pasa en los primeros años de nuestra vida hasta los 12 años es lo que nos marca para nuestro desarrollo posterior. En principio, en este 2023, nacemos, y así como el bebé le sonríe a la madre porque sabe que ella es su alimento vital, así transitaremos viviendo, buscando nuestro alimento para que se encienda la chispa interior de la vitalidad.

El carro, la carroza

Este 2023 nos representa un número, que en el arcano del tarot es El Carro, La Carroza, El Carro de Hermes, El Movimiento. Mucha gente dice: “No sé qué me envidian porque me rompí el alma para llegar hasta acá”. Y sin embargo tu alma se regenera, se rearma. Es lo que te ayuda a moverte, tu capacidad de seguir, de no abandonar tus planes. Vivir a diario es el secreto: tenés 24 horas de oportunidades.

Aries

Este 2023 Aries es realmente el número uno. El año anterior tuvo la posibilidad de ir disponiendo de un gran escenario con lo que iba a empezar. Y comenzó mucho, ahora tiene que darle forma para seguir y alcanzar la totalidad de eso que quiere lograr. Aries es un signo que por lo general vuelve a empezar.

Tauro

Tauro es como un atlas que siempre produce lo más grande, lo más increíble, lo que solo este signo se animaría. Esa capacidad se transforma en un superpoder. Es el héroe, el que da firmeza, acompaña e ilumina a todos los demás con un calor especial de productividad maravillosa.

Géminis

2023 es el año para hacer cosas independientes, empezar emprendimientos, retomar todos esos estudios que dejaste pasar y que en algún momento pensaste que te darían un rédito económico. Es el año para que empieces con todas las actividades independientes, que te hacen feliz, con la seguridad de poder brillar.

Cáncer

Este año Cáncer va a ser una gran estrella. Va a vibrar todo tipo de situaciones que a veces por estar para su familia no se permite. Es un año en el que puede aprovechar las oportunidades más divertidas en amor, trabajo y dinero, y que realmente la vida le empiece a dar ese aplauso que a veces, por miedo al rechazo o por inseguridad, Cáncer no se permite.

Leo

Los leoninos serán una especie de carro que llevará a todo el resto de los signos. Es el signo número 5 y ese 5 tiene que ver con el pentáculo, que es uno mismo con los cuatro elementos. Leo es el indicado de marcar el norte. Habiendo sido un gran maestro, ahora va a llevar su saber a todos los lugares donde lo requieran o necesiten. El signo estará beneficiado por un montón de tránsitos planetarios.

Virgo

Estamos esperando desde 2022 que Virgo tenga un año muy especial en el que se conjuguen el amor y la cosecha de todo lo que se merece desde hace mucho tiempo. Un signo muy trabajador y servicial, y al estar colaborando con los demás, se olvida mucho de lo que necesita para él. Cuando Virgo se ubica en una posición más real, se prioriza, y la mejor manera es estar bien con la salud. Es un año en el que le vas a dar mucha importancia al tema económico debido a que el gran Júpiter transita un signo de tierra.

Libra

Es un signo que tiene la capacidad de poder sostener las cosas más difíciles. Cuando ve que alguien se va a enojar, Libra prefiere decir: “Está todo bien, no te preocupes”. Posee un don especial, es como un ángel que baja del cielo, que sabe cómo contener la imperfección más grande del ser humano en este 2023. El camino de Libra es ocupar ese lugar de protector de cada persona que ama y, por qué no, de la sociedad en la que vive. Es un año en el que se necesita de inteligencia y discernimiento, y de reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tu cualidad será templar las aguas.

Escorpio

La gente dice: “¡Cuidado, Escorpio!”. ¿Pero por qué podríamos temerle a Escorpio? Porque tiene fuerza, sigue adelante y a pesar de todo siempre puede y por eso le tenemos miedo. Parece que Escorpio vino al mundo a enseñarnos que se puede, que a pesar de que todo puede ser difícil, siempre renace y sigue adelante. Así que en este 2023 aprendamos de la fuerza de Escorpio porque este signo va a demostrar que la fuerza interior es lo único que mueve de verdad a cualquier ser humano y nos va a enseñar a ser los más tenaces.

Sagitario

Es un signo que tiene la justicia dentro de sí mismo. Mucha gente cree que Sagitario es unidireccional y ve todo hacia un lado optimista. Eso es real, pero para ello hay que saber que existe también un lado que no es optimista, el lado oscuro, y Sagitario lo conoce muy bien. La mezcla del centauro (mitad caballo, mitad hombre) hace que este signo comprenda muy bien tanto las partes oscuras como las partes de humanidad, de pensamiento y de saber discernir. En este 2023 el universo está acomodado para que sea lo más cercano a lo maravilloso que soñás.

Capricornio

Este año se verá a un Capricornio cosechando. Este signo siempre está en la posición de dirigir a otras personas, pero en 2023 se ubica al lado del otro para trabajar a la par, haciendo, enseñando. Esta es una cualidad que vengo remarcando de este signo desde hace varios años y ahora se notará más claro. Capricornio va a ser uno de los signos que más podrá demostrar que el esfuerzo, el trabajo y la paciencia dan sus frutos. Muchas personas van a querer aprender de vos, por eso te convertirás en guía para los demás, ubicándote en un lugar de apoyo incondicional para el resto del zodíaco.

Acuario

Es un signo que trata de controlar cada cosa que sucede y, como tiene una gran visión de futuro, siempre mira las ideas que puede generar y sabe que eso que está pensando en algún momento se va a dar. Por las dudas guarda, estudia y sabe todo. Esto podría resumir los talentos que tenés como acuariano en tu interior, y este año los vas a considerar para utilizarlos en la práctica. Habrá momentos muy lindos para vivir, pero también tensiones que superar por cambios estructurales en tu vida material, como también responsabilizarte de las personas mayores de tu familia.

Piscis

Sos el psicólogo natural del zodíaco. Por tener una gran capacidad de escucha para los demás, convertís esa compasión en un don. Creer tanto que todo va a suceder te hace capaz de todo para vos mismo también. Por eso los demás creen, pero, al igual que a la virgen, después hay que cumplirte la promesa. Piscis ayudó y hay que pagarle, no con dinero, sino con lealtad y devoción. Ahora que tenés un montón de adeptos, lo que más te interesa es sentarte a contemplar todo lo logrado e intuir a quién decir que sí y a quién no. Realmente alcanzás un misticismo mucho más especial en este 2023, ubicándote en una realidad más concreta.

Todas las semanas la astróloga revela el horóscopo en su canal de Youtube, Jimena La Torre Esoterismo.

