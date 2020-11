Jimena La Torre, basándose en la numerología, arrojó conclusiones sobre el trasfondo del día en el que, además de Diego Maradona, fallecieron otros íconos históricos Crédito: DPA

Jimena La Torre analizó la fecha de la muerte de Diego Maradona. En un video que compartió en YouTube, la astróloga analizó los números ligados a la vida del ídolo deportivo y de otras dos figuras que fallecieron el mismo día: el empresario mediático Ricardo Fort y el líder político cubano Fidel Castro.

"El 25 del 11 murió el ídolo de los argentinos del fútbol", comenzó Latorre en un video que publicó en sus redes. "Me pregunté qué tiene de especial esa fecha, el 25 del 11, que murió gente conocida. Empecé a hacer cuentas para entenderlo yo", explicó.

La Torre se refirió al "portal" que caracteriza al número 11, además de sus vinculaciones con la cultura celta y la "carta del ermitaño" Crédito: Gentileza

"Quiero contarles lo que sería el número 11: todo el mundo dice que hay un portal. El número 11 no se reduce. Esto me lo contaron numerólogas: 2 más 5 me da 7, más 11, 18. 18 reducido me da 9, que es la carta del ermitaño, me da finales", señaló. Además, vinculó la fecha a la cultura celta. "25 del 11 también me da 7 del 11, que es lo que sería el comienzo del año celta, son 54 días antes de que termine el año calendario. 5 y 4 da 9, ahí voy otra vez al ermitaño".

Con distintos cálculos matemáticos e interpretaciones basadas en la numerología, La Torre fue uniendo y descifrando algunas combinaciones para sacar conclusiones sobre la fecha de uno de los sucesos más importantes para los argentinos de los últimos años. "Dije: 'Wow, tiene que haber otro día sin reducir, que es el inverso, 11/7'". Después, continuó: "Hasta que llega al 7/11, que se hace capicúa, hay 119 días, que suman 11, me llamó la atención. Entonces, el portal es del 11 del 7, al 7 del 11", sostuvo. "Las cosas que te pueden pasar en esa fecha, si no te ordenaste y tuviste una vida muy difícil a nivel salud, te pueden llevar a morir ese día", agregó.

Luego, La Torre conectó la fecha del fallecimiento de Fort, Castro y Maradona con la distancia temporal entre ese día y la Navidad. "Justo estamos a un mes de la fecha mas mágica de todas que es 25/12. Entonces, dije: 'Bueno, un mes antes de tu cumpleaños, cuidado, capaz estas personas eran medio elegidas'. Cosas que estuve pensando simplemente porque, por mi ascendente en virgo, me gusta hacer estas cosas".