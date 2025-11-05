El emotivo homenaje de Martita Fort a Ricardo en el día de su cumpleaños

Cada 5 de noviembre, las redes sociales se llenan de mensajes que recuerdan a Ricardo Fort, el empresario y mediático que marcó una época en la televisión argentina. Este año no fue la excepción, ya que su hija Martita Fort conmovió a miles de seguidores al dedicarle un emotivo homenaje en la fecha en la que su padre hubiera cumplido 57 años.

La joven compartió en Instagram un video que recopila uno de los momentos más felices que vivieron juntos: una fiesta de Navidad donde aparece acompañada por su hermano Felipe y su padre. En las imágenes se la ve sonriente, abrazada, mientras disfruta de una noche familiar en el living de su casa. “Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, comenzó la modelo sobre un texto en blanco y negro que ubicó sobre el video íntimo. “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”, continuó.

Martita aprovechó la oportunidad para hablar del dolor que aún siente por la ausencia de su padre, a quien perdió cuando apenas tenía nueve años. “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”, expresó.

Ricardo Fort junto a sus hijos, años atrás Facebook

“A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”, analizó.

En su mensaje, Martita también habló de cómo sigue presente el recuerdo de Ricardo en su día a día: “El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”.

La joven cerró su publicación con una frase que refleja la huella imborrable que dejó su padre. “Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo viva su imagen en el día a día”, escribió.

Ricardo Fort de vacaciones junto a sus dos hijos (Foto: Instagram @martacfort)

Además, acompañó el texto con un “Feliz cumpleaños” y un emoji de corazón envuelto en fuego, símbolo que muchos asocian con la intensidad y la pasión que caracterizaron a Ricardo Fort. La publicación, rápidamente, se llenó de mensajes de apoyo y cariño hacia Marta y Felipe, además de cientos de recuerdos sobre los momentos más icónicos del “Comandante”.

El día previo al homenaje, Marta había estado invitada en el programa Soñé que volaba (OLGA), donde habló sobre cómo había preparado el texto que compartió este 5 de noviembre. “Mañana es el cumpleaños de él, justo. Y la otra vez me había tomado un vino y yo soy muy fría. Soy muy sensible solo para el adentro. Yo pienso muchas cosas, pero ni me expreso de tal manera ni las escribo ni nada. Pero bueno, me tomé un vino y dije: me pintó escribir, vamos a escribir a ver qué podría decir para mañana”, contó entre risas y emoción.

Marta Fort habló de la carta que le preparó a su papá

Luego, agregó una de las reflexiones más profundas de su charla: “En este texto que armé salió también esta incertidumbre de qué podría decir de mí ahora, qué pensaría de mi actualidad o qué esperaría de mí. Y un montón de veces que yo me siento perdida, pienso en eso: ¿él hubiera elegido este camino o no?”.