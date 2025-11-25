La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre

Un presunto triángulo amoroso, mentiras de hijos a padres, una suculenta herencia, hasta un casamiento vía México y en el medio, una mujer que a sus 55 años continúa luchando por su identidad. Ni Alberto Migré se habría animado a tanto, pero muchas veces (por no decir siempre) la realidad supera a la ficción y la historia de los Fort es una de ellas.

Tres años después de que lograra ubicar el cuerpo de Carlos en un cementerio de Pilar (según ella, su verdadero padre) Paloma Fort reapareció y asegura que está pronta a pedir la exhumación ante al juez. Desde hace quince años, la hija menor de Aschira asegura –tanto en los medios como ante la Justicia- que figura en los papeles como hija de Felipe Fort (abuelo de Ricardo y fundador de la fábrica de chocolates), pero que en realidad es hija de Carlos, el padre del mediático.

A quince años de haber comenzado la búsqueda y casi cinco de silencio, Paloma Fort habló con LA NACION. “Es complicado interrumpir el descanso de una persona”, dijo al ser consultada sobre la posibilidad de exhumar el cuerpo de Carlos (quien en teoría es su hermano) para cotejar sus muestras de ADN y establecer qué tipo de lazo filiatorio hay. Sin embargo, aseguró que con su nueva abogada pedirán que se realice el mencionado proceso: “Se va a hacer todo. Esperamos al juez y a la entidad que va a hacer todo”.

Aschira tenía 94 años y estaba en un psiquiátrico en Madrid Archivo

“Estoy muy triste de llegar a esta punto”, sumó la mujer que vive en España desde hace cinco años con su marido, con quien está casada desde hace dos décadas: “Estamos con nuestros tres perros y gallinas, tenemos una huerta y árboles de olivas. Trato de que mi día a día sea lindo, trato de sonreír por lo que tengo, por con quien estoy y donde estamos. A veces es difícil, da igual donde estés, todo va con uno adentro y aprender a vivir con ello es bien difícil”. Actualmente está con tratamiento psicológico y psiquiátrico y llegó a pasarla muy mal: “Entre toda mi historia con mi madre, más todo esto, ya no podía más ni veía nada positivo. Desde entonces estoy medicada por depresión crónica alta. Tengo psiquiatra y psicólogo”.

Durante todo el proceso judicial, Paloma asegura que no tuvo contacto con los Fort y que una de las cosas que más le duele es que todos dejaron que ella creyera que Carlos estaba cremado (lo que imposibilitaba un cotejo de ADN). “Estúpidamente le creí a mi madre que me dijo que estaba cremado. La otra parte lo supo todo el tiempo pero no dijeron nada. Así nunca se sabría la verdad”. En paralelo asegura que Ricardo Fort, fallecido en 2013 creía en ella: “Hablamos en dos ocasiones, pero él vivía con pánico de que le cortaran el dinero que le tocaba de la fábrica, y por eso no se ponía de mi lado. Él sabía de la vida de su padre con otras mujeres y que yo era su hermana”.

Aschira con Felipe Fort

La historia de amor de Aschira y Felipe

“El amor es lo que más le interesa a todos, es lo que más me preguntan. Les voy a contar sobre los signos opuestos, que son complementarios...”, decía Encarnación Ruiz Ruiz, Aschira, en el magazine Día a día hace casi medio siglo, donde trabajaba como astróloga. Fue justamente el amor lo que trajo a la española de este lado del océano. Viuda y con una hija de un año y medio (Eva), conoció a Felipe Fort a principios de los 60. El fundador de la chocolatería estaba recién separado y afrontando la muerte de uno de sus hijos. El viajaba asiduamente a Madrid a visitarla y durante esos lapsos era Carlos (papá de Ricardo, Eduardo y Jorge) quien se hacía cargo de la fábrica y quien hizo del negocio el imperio chocolatero que todos conocen.

Viaje va, viaje viene, finalmente Aschira se instaló en Buenos Aires con su hija y en 1964 ella y Felipe, sin una ley de divorcio vigente, se casaron vía México. A pesar de eso, siempre en la familia se refirieron a ella como “la amante”. Fruto de esa relación, en 1969 nació Paloma, pero para ese entonces el empresario ya estaba enfermo y un año después falleció.

Por segunda vez, Encarnación enviudó con una bebé en brazos. Sin embargo, la verdad de Paloma es otra y en más de una ocasión reveló en televisión: “Soy fruto de la relación de Aschira con Carlos Fort. Ella vivía con Felipe Fort pero se acostaba con Carlos. Felipe se llevó un disgusto grande cuando Carlos le dijo que yo no era hija de él. Él se enfrentó a esta señora y tengo testigos presenciales”. Según ella, se lo confesó su madre.

Paloma Fort

Más allá del derecho universal de conocer la identidad, si la Justicia llegase a comprobar que Paloma es hija de Carlos y no de Felipe como dice en su documento, cambiaría totalmente el mapa accionario de la empresa. Como hija del fundador de la fábrica, la mujer heredó un departamento, pero si fuera hija de Carlos le correspondería un porcentaje de la empresa como tienen quienes ella dice que son sus hermanos: Eduardo, Jorge y Ricardo (hoy heredado por Martita y Felipe). Es que si bien fue el padre de Paloma el fundador de la fábrica en 1912 fue su hijo quien hizo un negocio millonario con los chocolates.

La muerte de Aschira

En 2010, luego de haberse convertido en una estrella de la televisión, Aschira y su hija mayor, Eva, regresaron a España sin mantener prácticamente relación con Paloma, quien en esa época vivía en Londres. El 30 de noviembre de 2019 la astróloga murió en una residencia para adultos mayores. Su hija menor no se pudo despedir y meses antes de morir su madre no quiso recibirla.

Paloma asegura que su hermana Eva la “abandonó en un geriátrico”: “Murió sola, no fue la madre que hubiera querido, pero no merecía morir así”. Hace poco más de un año se conoció el testamento de la astróloga, donde detallaba: “Instruyo a mis hijas como únicas y universales herederas, pero dado que ellas no se han comportado conmigo de la misma manera, con todo el dolor de madre no puedo darles el mismo tratamiento”.

“Paloma jamás se ha preocupado por mí o por si me hace falta algo, acabo de cumplir 80 años y ni siquiera me llamó y hace años ignoro en qué dirección vive. Es mucho lo que he llorado, pero Dios me ha dado conformidad en mi otra hija, María Eva, quien se ocupó de mí por las dos. Dios la bendiga”, rezaba el documento.

La verdad solo la supo Aschira. Ahora solo queda esperar que la justicia encuentre elementos suficientes como para poder ordenar la exhumación y cotejar el ADN para saber si Paloma es hija de Felipe o de Carlos. Es decir, si es tía o hermana de Ricardo Fort.