Los sonidos del hielo, los vasos de cristal y el oro líquido que cae al ritmo de una cuchara coctelera forman parte de una reversión navideña creada por las artistas Soulfia, Lara Nuh y Natalia Perelman para Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo. Se trata de “Jingle Bells on the rocks”, una versión original de la clásica canción creada con los sonidos de Johnnie Walker Black Label mezclados con una de las melodías navideñas más conocidas.

Esta colaboración reunió a tres talentosas artistas de la música latinoamericana: la cantante chilena Soulfia, la performer y productora musical peruana Lara Nuh y la reconocida productora musical argentina Natalia Perelman, quienes le dieron vida al espíritu creativo e innovador de la marca para musicalizar un momento tan especial como las fiestas de fin de año.

El video de “Jingle Bells on the rocks”, ambientado en un estudio de grabación musical, presenta Johnnie Walker Black Label en su versión on the rocks, reluciendo la magistral mezcla de whiskies de malta y de grano de toda Escocia añejados durante al menos 12 años, así como en una colección de cocktails ideales para el brindis de fin de año como el clásico penicilin o el Collins Highball (ver abajo), una refrescante opción para disfrutar en cualquier ocasión.

“Estoy muy contenta por haber participado en la campaña navideña de Johnnie Walker, la cual me permitió trabajar junto a dos artistas súper talentosas de la música como Soulfia y Lara, y reversionar la melodía Jingle Bells que, al igual que el whisky, es un clásico de la época festiva, que todo el mundo reconoce y asocia a los momentos de encuentro con amigos y familia”, señaló Perelman, productora musical, técnica pionera de grabación, mezcla y mastering con más de 25 años de experiencia.

En este sentido, Julián Menéndez, gerente de comunicación de Diageo, empresa líder mundial de bebidas espirituosas premium, remarcó que la temporada de fin de año “está llena de momentos especiales que merecen ser celebrados y esta colaboración musical no es solo una manera de sorprender a los amantes de la música y del whisky, sino también de recordar que Johnnie Walker es una elección perfecta para los brindis y regalos de fin de año”.

Johnnie Walker: el regalo perfecto de Navidad

En este contexto, Magali Caviasso, experta en coctelería y Brand Ambassador de Diageo compartió sus recomendaciones para regalar dos grandes exponentes de Johnnie Walker que nunca fallan al momento de quedar bien con un regalo excepcional, y dos recetas de tragos clásicos preparados con whisky.

Johnnie Walker Blue Label es una mezcla exquisita hecha con algunos de los whiskies más raros y excepcionales de Escocia; solo uno de cada diez mil barriles tiene la calidad exclusiva y el carácter para entregar el sabor insignia e inolvidable de esta obra maestra.

es una mezcla exquisita hecha con algunos de los whiskies más raros y excepcionales de Escocia; solo uno de cada diez mil barriles tiene la calidad exclusiva y el carácter para entregar el sabor insignia e inolvidable de esta obra maestra. Johnnie Walker Black Label es un whisky icónico, elaborado con whiskies con un mínimo de 12 años de añejamiento de los cuatro rincones de Escocia, de carácter profundo, suave y complejo.

Los cócteles de Johnnie Walker: Penicilin y Collins

Penicilin

Llenar una coctelera con hielo, 45ml de Johnnie Walker Black Label, 20ml de jugo de limón, 20ml de jugo de jengibre, 20ml de almíbar simple y 2 gotas de amargos aromáticos. Agitar durante unos segundos, colar en un vaso con hielo y decorar con una cáscara de limón.

Collins Highball

En un vaso alto con hielo hasta el tope, agregar 45ml de Johnnie Walker Black Label, 20ml de jugo de limón, 20ml de almíbar simple, llenar con agua gasificada y decorar con una cáscara de limón.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.