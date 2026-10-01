Joan Vaello, de 100 años: “Siempre antes de comer algo me tomo un vaso de agua”

Lejos de tratamientos caros, cirugías estéticas y fórmulas mágicas, la longevidad de Joan Vaello se esconde en los gestos más cotidianos. A sus 100 años, el emblemático pintor, poeta y trovador del barrio barcelonés del Raval mantiene intacta la vitalidad y una rutina inquebrantable que adoptó en su juventud, por la cual hoy su nombre recorre el mundo.

El artista catalán conserva a los 100 años una rutina que repite desde joven (Foto: Captura La Vanguardia)

Según contó en una charla con La Vanguardia, cada día, alrededor de las siete de la mañana, Vaello se despierta, se mira al espejo y se dice a sí mismo: “Has dormido bien y estás aquí otro día más. ¿Qué más se puede pedir?”. Tras observar el tiempo, cumple con su ritual matutino, el cual incorporó en su juventud y tal como explicó, le sirve para “limpiar por dentro”. “Siempre antes de comer algo me tomo un vaso de agua”, comentó. Esto da paso a un desayuno sin grandes restricciones —en el que disfruta de un café con leche acompañado de un croissant o alguna porción de torta, siempre con moderación—, coronado por dos grandes pilares de su salud: nunca fumó ni consumió alcohol.

Joan dedica parte de su tiempo al arte (Foto: La Vanguardia)

Quién es Joan Vaello y por qué le dicen “El Pintao”

Nacido el 6 de marzo de 1926, este centenario artista desafía el paso del tiempo con los pinceles y las letras. Su curioso seudónimo, “El Pintao”, nació precisamente de los gitanos de su barrio, quienes se lo pusieron como una forma coloquial de referirse a sus obras cuando firmaba de manera informal.

Algunas de las obras de Joan Vaello (Foto: Captura La Vanguardia)

Lejos de jubilarse, continúa creando a cualquier hora, ya sea al amanecer o cuando oscurece. Su recorrido vital está entrelazado con las calles del Raval y la comunidad gitana, la cual lo ayudó tras los duros años de su juventud en los que perdió a su padre y a su hermana. De ellos aprendió el valor sagrado del trabajo y el compañerismo, ingredientes que hoy nutren su inspiración. Para Vaello, la creación no es un pasatiempo, sino una necesidad vital: “Pinto, aunque sea media hora o veinte minutos, cada día”.

El verdadero secreto detrás del vaso de agua de cada mañana

Aunque su matutino vaso de agua simboliza la simplicidad de su estilo de vida, la ciencia recuerda que por sí solo no es milagroso. Sin embargo, sí cumple una función esencial: reponer líquidos tras el descanso nocturno. Especialistas y entidades como el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierten que, con los años, la sensación de sed tiende a disminuir, por lo que resulta clave mantener una hidratación constante durante toda la jornada.

La sensación de sed tiende a disminuir, por lo que resulta clave mantener una hidratación constante durante toda la jornada Foto: Pixabay

Para Vaello, el secreto de llegar al siglo de vida en plenitud va mucho más allá de la dieta: se trata de mantener la cabeza activa. “Lo peor es dejar de usar la cabeza; eso sí que envejece rápido”, aseguró al mismo tiempo en que remarcó que lo que realmente mantiene viva a una persona es la ilusión y tener algo que hacer. Su historia siempre estuvo vinculada al bienestar: una vida libre de excesos, la disciplina de la creatividad constante y una razón diaria para levantarse.