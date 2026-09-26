Sebastián La Rosa, experto en longevidad: “Nadie quiere vivir 100 años postrado en una cama”

Se formó en homeopatía, medicina tradicional china e incluso viajó a Asia para profundizar sus estudios. Sebastián La Rosa, reconocido experto en longevidad, asegura que para vivir más y mejor es necesario preservar, de manera sostenible, el funcionamiento óptimo de cada órgano y sistema del cuerpo.

Actualmente lidera Pulso AI, una plataforma que busca impulsar una medicina personalizada y preventiva para ayudar a las personas a vivir más años, con mejor salud y mayor calidad de vida. Seguido por millones de personas que toman al pie de la letra sus conocimientos, La Rosa conversó con LN Bienestar y compartió algunas de las claves que considera fundamentales para cuidar la salud, prevenir enfermedades y favorecer un envejecimiento saludable.

Los pilares de la longevidad

Según La Rosa, la longevidad se obtiene volviendo a las bases. “Cuando hablamos de longevidad, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos bien. Nadie quiere vivir 100 años postrado en una cama”, advirtió.

Para él, los cuatro grandes pilares para alcanzar la longevidad son: la alimentación, dos aspectos del ejercicio, la calidad del sueño y la personalización de la salud.

Según La Rosa, la dieta mediterránea es la que mayor respaldo científico tiene actualmente

Sobre la alimentación, dijo: “Hay tres preguntas que ayudan a ordenarla de manera más sensata: qué comer, cuándo (en qué momento del día) y cuánto (qué cantidad de cada cosa)”. Esas preguntas resuelven el problema de la nutrición de una forma más completa en lugar de enfocarse en una dieta específica o en protocolos restrictivos de 30 días, aseguró.

Al ser consultado sobre cuál es actualmente la dieta con mayor respaldo científico, nombró a la mediterránea, pero sugirió hacerle algunas modificaciones: reducir el consumo de lácteos, moderar el consumo de cereales integrales, priorizar pescados y mariscos, comer más legumbres por semana e incorporar hongos.

“El momento del día en que comemos también importa. El mismo plato ingerido a las 10 de la mañana no tiene el mismo impacto metabólico que si lo comemos a las 6 de la mañana después de salir a un boliche o a la medianoche mirando Netflix”, explicó. Lo que mencionó se debe a que durante el día el cuerpo es mucho más sensible a la insulina, regula mejor la glucosa y está metabólicamente más preparado para procesar los alimentos que durante la noche/madrugada. “Por eso, uno de los cambios más interesantes que podemos hacer, incluso sin modificar la dieta, es comer la mayor parte de la comida antes de las tres de la tarde”, dijo.

En el caso del ejercicio, otro de los pilares de la longevidad, el especialista habló de dos áreas puntuales del ejercicio: la capacidad aeróbica y la fuerza muscular. “Son las dos áreas que tienen el mayor impacto a largo plazo sobre la salud y la longevidad”, reveló.

El ejercicio aeróbico, profundizó, estimula la formación y el funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras encargadas de generar ATP, que es la principal moneda de energía de nuestras células. “Quienes realizan ejercicio aeróbico periódicamente tienen más nivel de energía durante el día que quienes no lo hacen. Y esto tiene un doble beneficio: acelera el metabolismo y frena el envejecimiento”, reconoció.

Una de las formas más efectivas de entrenar al cuerpo para producir más energía es mediante el ejercicio aeróbico Viktor Gladkov - Shutterstock

¿Qué papel juega la fuerza en la longevidad? Para La Rosa, el entrenamiento de fuerza ofrece beneficios que van mucho más allá del rendimiento: “Ayuda a aumentar y preservar la densidad ósea, y a mantener fuertes los ligamentos y el tejido conectivo”.

Por último, hizo énfasis en los hábitos tóxicos que son naturalizados. El primero que nombró fue el sedentarismo. Y, en segundo lugar, el mal descanso. “No le damos la prioridad suficiente al sueño. Y sabemos que dormir bien mejora nuestra performance en el trabajo, nuestro nivel de felicidad, la relación con nuestra pareja y con nuestros hijos”, concluyó.