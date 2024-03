Hace una década, en el mejor momento de su carrera, el diseñador de alta costura fue encontrado sin vida en su departamento de Recoleta;

Constanza Bengochea LA NACION

El viernes 14 de marzo de 2004, en algún momento entre las seis y las nueve de la mañana, antes de tomar su habitual clase de gimnasia, el corazón de Jorge Ibáñez se detuvo. El diseñador de alta costura fue encontrado sin vida en la habitación de su departamento, en el barrio de Retiro. Días después, en la investigación que se llevó a cabo por su muerte, se conocería que la causa fue un paro cardíaco producto de una cardiopatía hipertrófica dilatada. Ibáñez estaba en el mejor momento de su carrera. Era el preferido de las personalidades del espectáculo y todas semanas, entregaba alrededor de 25 vestidos que costaban (a valores de hoy) entre ocho mil y diez mil dólares. Su espontaneidad y sentido del humor lo llevaron a la pantalla chica, participó en Bailando por Sueño y La jaula de la moda. Los que lo conocieron, jamás imaginaron que su súbito final desencadenaría en un desfile de intereses y polémicas.

Jorge Ibáñez, un diseñador que consiguió forjarse un nombre a fuerza de talento y esmero AP

“Jorge se fue, se acaba de ir”

La noche anterior, Ibáñez, que había ingresado joven en el mundo de la moda, volvió a su departamento pasada la medianoche. Había estado un rato largo en la casa de Mirtha Legrand ultimando los detalles del diseño que la conductora luciría el domingo en el debut de su nueva temporada de almuerzos. El diseñador mantenía una relación especial con la Chiqui, ella fue el puntapié inicial de su carrera.

Antes de acostarse, Jorge llamó a su madre, Mabel Merlo. Luego se comunicó con su amigo y jefe de relaciones públicas y prensa, Alberto Funes. Definieron algunas pautas de trabajo para los próximos días y hablaron también de frivolidades.

Hacía cuatro años que Funes e Ibáñez mantenían una relación laboral y también de amistad. “Unos días previos a su muerte, Jorge había ido a un programa de televisión donde le hicieron un homenaje. En esa ocasión, no recuerdo quién de sus amigos, le dijo ‘¡Por favor, Jorge, que no te hagan homenajes! Porque te hacen homenajes y te morís...’. Lo pensás después y fue todo un presagio”, cuenta Alberto.

Nadie sabe con exactitud qué hizo Ibáñez después de aquellas últimas llamadas. La investigación concluyó que se acostó a dormir y, a la mañana siguiente, se vistió para su rutina de gimnasia.

Sergio, el personal trainer, llevaba cinco años trabajando con el diseñador. Lo entrenaba tres veces por semana: martes miércoles y viernes. Su rutina incluía 20 minutos de bicicleta, abdominales y ejercicios con aparatos. “El viernes le toqué timbre a las 7.30 de la mañana y no me atendió, me llamó la atención. Porque la primera vez que le tocaba siempre contestaba. Le seguí tocado hasta 8.30, nunca contestó y le mandé un mensaje. Luego me retiré”, declaró a la prensa.

Detrás de Sergio, algunos minutos más tarde, llegó la empleada doméstica. No tenía llave del departamento, tocaba el portero eléctrico y Jorge le abría la puerta. Pero esa mañana no obtuvo respuesta. Sospechó que algo no estaba bien y decidió llamar a Mabel.

Jorge Ibáñez, en uno de sus últimos desfiles Archivo ¡Hola!

Mabel era la mano derecha de Jorge en La Maison, el atelier del diseñador ubicado en la calle Guido 1735, en Recoleta. El local había sido un obsequio de su padre, médico anestesista que se convirtió en empresario de la salud, dueño de un sanatorio en Lomas de Zamora, cuando Jorge definió su vocación por la moda. “Mabel era una persona muy coqueta y buena onda, Jorge la amaba y la escuchaba siempre, pero dentro del local su lugar era la recepción, de la cortina para atrás, no se podía ni asomar, Jorge se lo había prohibido porque la madre era un personaje, tenía su carácter”, agrega Funes.

Tras recibir el llamado de la empleada, Mabel agarró una copia de la llave del departamento de su hijo y partió rumbo a Recoleta. En el camino pasó a buscar a una íntima amiga de Jorge, peluquera, que recién comenzaba a hacer algunos monólogos de humor en el under: Lizy Tagliani. Cuando llegaron y abrieron la puerta, se encontraron con el peor de los escenarios: Jorge estaba muerto.

Jorge Ibáñez, durante su participación en Cantando por un sueño Prensa Ideas

“Lo primero que me dijo la madre fue ‘Jorge se fue, se acaba de ir’. A los pocos minutos llegó Héctor Vidal Rivas, el productor de desfiles. Y después empezaron a llegar distintos personajes... La modelo Elina Fernández, que hoy es la señora de Costantini, estuvo todo el día en lo de Jorge. Ella había sido la musa inspiradora en su último tiempo y él la apreciaba mucho. Destacaba que había Elina aceptó hacer la pasada final vestida de novia pero con la cara tapada... ¿Qué modelo acepta taparse la cara? ¡Ninguna! Todas quieren el protagonismo. Después empezó a llegar gente que no tenía que estar ahí, que no estaba cerca de Jorge, o que se había distanciado. Ya te dabas cuenta que algo raro iba a pasar”, cuanta Funes, quien llegó al departamento al mismo tiempo que el asesor de moda Fabian Medina Flores.

-La noticia de la muerte de Jorge causó conmoción en el mundo del espectáculo.

-De pronto, empezó a llegar gente que nada que ver... Al punto que en un momento les dijimos a las empleadas que no dejen entrar a nadie más. Hubo una relacionista pública, con la que Jorge no tenía relación, que se metió por la entrada de servicio y no se fue nunca más. Estuvo como un mes pululando, pegada a Mabel... ¿Qué quería? No sé, hay gente que se pega en estas situaciones. Jorge estuvo como dos o tres horas en el cuarto, fue horrible. Yo me asomé a la habitación pero no pude entrar. En el dormitorio estaba la policía y el papá de Jorge, que llamó por teléfono a la hermana, Alejandra, porque ella estaba en Colombia, y le contó lo que había pasado. Por eso a Jorge se lo veló un domingo, porque hubo que esperar que viniera la hermana. Todavía estábamos en el departamento cuando pasó algo extraordinario. Había amanecido nublado y luego llovió. Cuando la lluvia paró, desde el balcón del departamento de Jorge se vio un arco iris perfecto, una locura. Para todos fue un momento muy emocionante.

“A Graciela no le importó nada”

Jorge Ibáñez fue velado el domingo 14 de marzo en Casa O’Higgins, en Núñez. Todos los canales de televisión montaron sus móviles en la puerta. Mirtha Legrand pasó después del almuerzo, cuando terminó su programa, y permaneció varias horas en la sala, sentada y en silencio. También lo despidieron, entre otros, los periodistas Daniel Rinaldi y Juan Manuel “El Rifle” Varela. Florencia de V llegó junto a su marido, Pablo Goycochea.

Catherine Fulop se mostró muy conmovida, del brazo de Osvaldo Sabatini. El productor Oscar Mediavilla, la exmodelo Anamá Ferreyra, la conductora Mariana Fabbiani, y la actriz Eleonora Wexler...

Mirtha Legrand, quien le dedicó su primer programa en El Trece al mediodía, luego se acercó a darle el último adiós a Jorge Ibañez Gerardo Viercovich - LA NACION

Pero había dos personas “prohibidas” en la sala velatoria. Recuerda Alberto Funes: “Por pedido de los familiares y allegados, Graciela Alfano y Laurencio Adot tenían prohibida la entrada. La pelea entre Graciela y Jorge era conocida, llegó a la televisión, ella dijo de todo. Con Adot jamás peleó, pero Jorge decía que Laurencio hablaba mal de él en el ambiente, a sus espaldas, para ensuciarlo”.

Profundo dolor en el último adió a Jorge Ibáñez DyN

Graciela Alfano y Jorge Ibáñez fueron amigos durante años. Ella fue una de sus principales modelos, con un rol destacado en sus desfiles. Sin embargo, el día que el diseñador decidió subir a Florencia de la V a su pasarela, la relación entre ellos cambió. Graciela enfureció y envió a La Maison, en una caja, los vestidos que Ibáñez le había regalado. Estaban sucios. El tema se debatió en televisión, en los programas de la tarde, donde se presentaron las teorías más inverosímiles. ¿Magia negra? ¿Parte de un ritual umbanda?, se preguntaban asombrados los panelistas. Jorge Ibáñez, un caballero, nunca habló del tema en público.

En 2012, Alfano contó su versión de los hechos frente a cámaras: aclaró que había actuado impulsivamente debido a los celos, que había pedido disculpas al diseñador y que sus disculpas habían sido aceptadas.

Graciela se presentó en el velorio para despedir a quien, durante años, fue su amigo. Florencia de la V la enfrentó: “Vos no tenés nada que hacer acá, te pido por favor que te retires”, le dijo. La tensión fue total. Enseguida se sumó el padre de Jorge, que también le pidió que se fuera. Graciela pidió un minuto, se acercó al cajón, se despidió del diseñador y se retiró.

“Le agradecí que estuviera, que seguramente ella vivió momentos maravillosos y que él la quiso mucho. Que se podía despedir, pero que se despida y se vaya porque no era bienvenida. Se lo dije bien porque él seguramente no hubiera querido que ella estuviera ahí. La hipocresía, no”, contó semanas después Flor de la V.

El otro “prohibido” por familiares y amigos, Laurencio Adot, no se presentó en Casa O’Higgins. “Después vinieron un montón de diseñadores que nadie entendía qué hacían ahí, porque Jorge nunca los había invitado ni a un desfile y eran competencia. Pero con el tiempo pude entender que fueron a rendir su homenaje a un colega, una forma de reconocer el enorme talento de Jorge”, agrega.

Flor de la V y una foto en el recuerdo junto a Jorge Ibáñez

Florencia de la V y Jorge Ibáñez eran como hermanos Instagram @flordelave

Era conocida la estrecha relación que mantenían Florencia de la V y Jorge Ibáñez. Ellos decían que su vínculo era “de hermanos”. La noticia de la muerte de Jorge sorprendió a la vedete cuando estaba por abordar un vuelo a Mendoza para participar de “la Vendimia Gay”. Al enterarse, suspendió su compromiso y se fue al departamento de Jorge para acompañar a la familia de su amigo. Aunque hoy no llamaría la atención, en su momento, la decisión del diseñador de subir a una travesti a la pasarela de alta costura fue decisión audaz. “Hasta su productor, Héctor Vidal Rivas, le dijo que si lo hacía iba a ser el fin de su carrera... y ¡mirá todo lo que pasó después! Hay que ubicarse en aquel tiempo, otro contexto, para entenderlo”, dice Funes.

Tristeza y desconsuelo en el ultimo adios a Jorge Ibáñez en el cementerio de la Recoleta Gerardo Viercovich

“Desde el cielo”

Jorge Ibáñez tenía prácticamente lista su próxima colección cuando lo sorprendió la muerte. Mabel, su madre, decidió presentar aquellos vestidos en un desfile homenaje. Así fue como, tres meses después, en junio de 2014, en el Hotel Plaza, presentó la colección “Desde el cielo”, que incluía más de 80 vestidos.

En el cierre del desfile, la madre de Jorge subió a la pasarela y tras recibir los aplausos del público presente, rompió en llanto. La escena conmovió a todos. Ingrid Grudke, que estaba a su lado y que fue la modelo que abrió y cerró el desfile, la abrazó y la consoló. “Estoy destrozada, pero estoy feliz. El último desfile de mi hijo fue una maravilla, él dejó listo todo, lo hizo todo”, declaró Mabel minutos después.

“Ese desfile fue medio raro porque no se hizo con el criterio que hubiera seguido Jorge, pero sé que hubo una empresa que auspiciaba el evento y puso condiciones, había modelos que cerraron pasadas que median 1.40... muy raro, Jorge eso jamás lo hubiese aceptado. Florencia se demoró grabando su programa, llegó tarde y se enojó porque no la habían esperado para empezar... Hubo momentos de tensión, se vivió raro. Por eso yo después de ahí me abrí, era demasiado... y así terminó todo”, dice Funes, que se convirtió en empresario textil, es dueño de la marca On Fleek, y tiene locales en la zona de Flores.

-¿Qué fue lo que le pareció “demasiado”?

-Se murió una persona que fue un ángel, que todo en su vida era luz y bondad. Que hasta le diseñó y regaló un vestido a una chica que barría la vereda porque un día le dijo que su sueño era vestirse con él. Era un tipazo. Pero después de su muerte empezaron a pasar cosas raras, apareció gente horrible, con intereses, que hacen que uno se pregunte ‘¿cómo pasó esto?’

"Desde el Cielo", el desfile póstumo en homenaje a Jorge Ibáñez

-¿Qué pasó con La Maison tras la muerte de Ibáñez?

-La madre quiso continuar con La Maison, Jorge tenía pedidos de vestidos para un año, pero no pudo. Los vestidos que estaban casi listos para entregar se terminaron, pero después devolvieron las primeras señas porque la gente lo quería a Jorge, iban por él. Jorge tenía mucho vínculo con las clientas, él nunca dejó de atenderlas personalmente y a todas les prestaba atención. Como sería que ninguna se molestaba cuando él las dejaba esperando dos o tres horas para ir a grabar La Jaula de la Moda (el programa de televisión en el que era panelista).

Jorge junto a sus padres Mabel Merlo y Jorge Ibáñez Instagram

“Una mujer fuerte”

-Hace un momento, comentabas sobre gente que apareció después de la muerte de Jorge con intereses ocultos, ¿por qué pensás que sucedió?

-Creo que vieron a los padres solos y quisieron sacar provecho... eso fue lo que siempre dijo la hija. Aunque Mabel, era una mujer fuerte y se mantuvo entera, al padre lo afectó.

Dos años después de la muerte del diseñador, mientras se practicaba unos estudios en la Clínica Bazterrica, el padre Jorge Ibáñez sufrió un infarto fulminante. Murió. En aquel momento, su mujer contó que “no estaba bien, lo veía triste, tenía ganas de irse”. En la misma línea, Florencia de la V envió un mensaje conmovedor en la redes para despedirse del padre de su íntimo amigo y señaló que nunca pudo superar la pérdida de su hijo.

El frente del local de Jorge Ibáñez, en la calle Guido, está vacío. Hasta hace poco había un vestido en exposición, a modo de homenaje. Soledad Aznarez - La Nación

Hoy en la vidriera del local hay un portarretratos con la siguiente leyenda: "JORGE IBÁÑEZ: un ángel celestial que con alas dejó el vuelo de la estirpe del diseño. Con AMOR y LUZ mamá. GRACIAS A MIS CLIENTAS, AMIGOS Y MODELOS" Soledad Aznarez - La Nación

En 2022, trascendió que Mabel y Alejandra Ibáñez, familiares del diseñador, no mantienen una buena relación. Madre e hija estarían enfrentadas por una discusión en la sucesión de Jorge Ibáñez (padre). EL tema se debatió oportunamente en televisión. Consultado el abogado Alfredo Lema, representante legal de Mabel, sobre la cuestión explicó que por el momento rige en la causa una medida cautelar que impide hablar del asunto en los medios hasta que los autos sean resueltos. Alejandra Ibáñez intentó ser contactada por LA NACION, pero no responde las llamadas ni mensajes.

