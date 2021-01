“Jujuy” Jiménez respondió a las acusaciones sobre su cumpleaños con amigos: “Todos teníamos PCR negativos”

Sofía “Jujuy” Jiménez celebró su cumpleaños número 30 este domingo y lo hizo con un gran festejo en Pinamar. Tal cual pudo verse en sus redes, pasó el día con unas 25 personas con las que fue a la playa y con quienes estuvo, según mostró, en el interior de una casa. A raíz de esto, circularon críticas, donde se la acusaba de no haber cumplido con los protocolos. Sin embargo, la modelo salió al cruce y aclaró que tanto ella como sus invitadas tenían PCR negativos y, también, calificó a las acusaciones de “malintencionadas”.

“Me parece de muy poco compañeros, primero, acusarme de algo que ni me hablaron personalmente, me parece que hubiera correspondido que me llamen y me pregunten ‘che, ¿qué onda tu cumple, cómo fue?’. Me parece que salir a hablar con la situación como está, es de muy mal gusto o por lo menos yo no me manejo de ese modo”, comenzó en su descargo que publicó a través de InstaStories.

“Pero para aquellos que tuvieron esa mala intención, les cuento que si estoy subiéndolo a las redes es obvio que no lo considero incorrecto”, explicó. “Estaba en Pinamar con todas amigas que vinieron de Jujuy y se hicieron el PCR en Ezeiza, incluso yo también me lo hice el viernes antes de salir porque para otro laburo me pidieron un testeo”, sostuvo. En todos los casos, las pruebas dieron negativo, razón por la que la modelo avanzó con la organización de su cumpleaños. “Estaba todo chequeado, controlado, alquilé una casa... obviamente cuando estás comiendo torta, tomando algo, te sacás el barbijo”, señaló.

Jujuy Jiménez respondió a las acusaciones por el festejo de su cumpleaños, supuestamente "sin protocolo"

Luego, se refirió a las imágenes que se vieron en sus redes en una fiesta en un parador, al aire libre. “Para la pizza party alquilé un parador para mi sola, comimos, hicimos un fogón y a la una cerramos como pasa en todos lados en Pinamar, de ahí nos fuimos a dormir”, relató. Finalmente, dijo que a quienes quieren “ensuciar” su nombre les recomienda “informarse” o llamarla por teléfono para tener más información. “Pregúntenme bien antes de hacer un escándalo innecesario”, manifestó. “La verdad, la gente del canal, se cuidan todos mucho y estamos todo el tiempo informando que hay que cuidarse”, agregó. “Media pila, muchachos”, dijo, algo enojada, antes de terminar. “Les mando un beso grande”, concluyó.

