¿Quién es?

Alejandro Bisi (30 años) es Bioingeniero, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FIUNER).

¿Qué hizo?

Fundó GiveMove, un emprendimiento que fabricó el primer bipedestador motorizado para niños con dificultades motrices.

¿Cómo lo hizo?

Cuando Alejandro cursaba la carrera de Bioingeniería en Paraná, Entre Ríos, comenzó a trabajar con un profesor haciendo equipos para salas de hemodinamia y terapia intensiva: lo que se llaman monitores multiparamétricos. "En ese momento, al hijo de una docente le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular espinal de segundo grado. Ella me preguntó si podía construir un bipedestador, que es un dispositivo que sirve para tener erguida a una persona que por sus propios medios no puede hacerlo", describe Bisi, que le dedicó varios fines de semana a diseñar y fabricar el prototipo utilizando el taller de una empresa en la que trabajaba. La Facultad de Ingeniería se mostró interesada en el proyecto y lo motivó a formar un equipo de trabajo. Y convocó a estudiantes de los diferentes años de la carrera para fabricar dispositivos para un centro de rehabilitación. "Comenzamos a hacer pulsadores sonoros para que niños con parálisis cerebral pudieran llamar a sus padres. Después evolucionó a un proyecto muy lindo llamado MOTI, venido de las palabras motivation and motion, que genera movimiento voluntario de niños con discapacidad motriz a muy corta edad, es decir, de 0 a 2 años. Ese proyecto lo donamos a un centro de rehabilitación de la ciudad de Paraná", agrega Alejandro.

Pero el objetivo de los jóvenes era crear un bipedestador motorizado para niños, que aún no existe en el mercado de América Latina. En 2018 quedaron seleccionados en una convocatoria del Ministerio de Producción de la Nación, en convenio con la Fundación INVAP, y conformaron un equipo con profesionales de diseño industrial, ingeniería mecánica, administración de empresas, comercio exterior, bioingeniería e ingeniería electrónica. "Así surgió GiveMove, para dar solución a una problemática puntual de una familia, pero después nos dimos cuenta de que se replicaba en muchas otras de Latinoamérica". En un principio, el financiamiento fue de fondos semillas a nivel provincial, nacional, del apoyo de la familia y de ahorros, y de competencias. También se anotaron en innumerables competencias: "El primer premio que ganamos fue en 2019, otorgado por la Usina de Emprendedores, espacio creado por la Universidad CAECE en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hoy, ya contamos con el primer bipedestador motorizado para niños, que es un dispositivo muy innovador con patente en Argentina, que permite ser fácilmente plegado para trasladarse en un auto y para que puedan tener paseos por cualquier lugar. Muchas veces, los padres nos envían fotos de ellos con sus hijos caminando por la costanera y eso nos motiva a seguir con el proyecto que hoy ya comercializa el dispositivo en ortopedias y a través de obras sociales", concluye Alejandro.

