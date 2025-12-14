Las efemérides de este 14 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial del Mono.

Se trata de una fecha que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del respeto y la conservación de las más de 260 especies de primates en todo el mundo. En línea con esto, la jornada propone concebir a estos animales como silvestres y no domésticos, de modo tal de acabar con su comercialización ilegal y explotación.

Esta celebración se originó en la Universidad de Michigan, a través de una exposición artística. Es así que, desde 2003, esta fecha impulsa a cuidar de los monos e invita a los gobiernos de todos los países a crear políticas para su desarrollo sostenible.

En el mundo, se calcula que existen 264 especies conocidas de monos: el babuino es el mono de mayor tamaño y el tití pigmeo el más pequeño. Estos mamíferos tienen pulgares oponibles y usan distintas herramientas para llevar a cabo algunas actividades de su vida diaria, al igual que los humanos. La mayoría de los monos del mundo se concentran en América Latina, África y Asia. Cabe aclarar que se diferencian de los simios, ya que los monos tienen cola y los simios no.

La destrucción de los bosques tropicales, el tráfico y la caza ilegal son algunos de los factores por las que algunas de estas especies están en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), existen 25 tipos de primates bajo el criterio de “grave peligro de extinción” en la lista roja.

El norte de la Argentina es el hogar de varias especies de monos Hernán Pérez Aguirre Greenpeace - Greenpeace ANDINO - Chile, Argen

Efemérides del 14 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1503 – Nace el boticario francés Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus.

1799 – Fallece el político estadounidense George Washington. Fue el primer presidente de su país.

1824 – Inglaterra reconoce la independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata.

1887 – Nace el pintor, escritor y astrólogo argentino Xul Solar.

1900 – Nace el músico argentino Juan D’Arienzo.

1946 – Nace la actriz y cantante británico-francesa Jane Birkin.

1947 – Nace la política y economista brasilera Dilma Rousseff. Fue presidenta de su país entre 2011 y 2016.

1949 – Nace el músico británico Cliff Williams, miembro de la banda AC/DC.

1952 – Nace la actriz y modelo argentina Graciela Alfano.

1956 – Nace el periodista y relator argentino Osvaldo Príncipi.