Kate vs. Meghan. Las duquesas coincidieron en el polo y alentaron a sus maridos

Las imágenes son adorables. Cuatro días después del bautismo de Archie Harrison en la capilla privada del Castillo de Windsor, el heredero de los duques de Sussex volvió a ser protagonista. Esta vez, de un agradable día de polo, que disfrutó en brazos de su mamá, Meghan (37), y en compañía de sus tres primos mayores, los príncipes George (5), Charlotte (4) y Louis Cambridge (1).

El miércoles 10, la duquesa y su cuñada, Kate (37), coincidieron en The King Power Royal Charity Polo Day, un torneo a beneficio de 14 charities británicos, para alentar a sus respectivos maridos, los príncipes William (37) y Harry (34). Los hijos de la princesa Diana y el príncipe Carlos (70) compitieron en equipos rivales, para honrar, además, la memoria del empresario tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, que murió en octubre del año pasado en un trágico accidente de helicóptero y era dueño del equipo de fútbol Leicester City y del club de polo King Power.

Como Meghan, que asistió con su bebé de dos meses, la duquesa de Cambridge también fue con sus herederos, que vivieron un fabuloso día al aire libre mientras su papá se disputaba la copa con su hermano, Harry.

Si bien William salió victorioso con su team -la formación incluyó al 10 goles argentino Polito Pieres (33)-, sus hijos no prestaron demasiada atención. Muy chicos, aún, para estar atentos al resultado, George, Charlotte y Louis se dedicaron a jugar al costado de la cancha, para regalar unas imágenes muy tiernas a los fotógrafos que cubrían el evento.

Unos días después del bautismo de su hijo, la mujer del príncipe Harry sorprendió con su presencia en The King Power Royal Charity Polo Day, donde compartió un agradable día al aire libre junto a su cuñada, Kate, y sus sobrinos. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Meghan llevó un vestido de lino de Lisa Marie Fernandez (el modelo se llama Rosetta V-Neck, su valor es de 454 libras esterlinas y ya está agotado) y anteojos de Givenchy Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Kate deslumbró con un vestido romántico de L.K. Bennett -una de sus etiquetas preferidas- y una bandolera de Mulberry. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La princesa Charlotte cumplió 4 años el pasado 2 de mayo y dio muestras de la buena relación que tiene con su hermano mayor, George, con quien pasó gran parte de la jornada pateando una pelota de fútbol. El vestido Liberty que llevó es de Marie Chantal y se consigue en su página. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

El príncipe George, que el lunes 22 cumplirá 5 años, jugó, además, con los tacos de polo de su padre. Algún día, seguramente practicará el deporte de los príncipes Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

A la duquesa le encanta compartir los planes al aire libre con sus hijos. Siempre se muestra como una madre muy dedicada y parece que le gusta ocuparse ella misma de sus chicos Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Si bien Louis, el menor de los príncipes, ya da sus primeros pasos, estuvo en brazos de su madre casi todo el tiempo en el club de polo Billingbear, en Berkshire Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Como los chicos de su edad, los príncipes George y Charlotte se pasaron el día jugando muy cerca de su madre, Kate, y de su hermano menor, Louis Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

¿UNA NUEVA IMAGEN PARA LA DUQUESA?

En los últimos años, hemos visto a los Cambridge en varias escenas familiares de este estilo, pero es la primera vez que Meghan comparte una salida informal con su bebito, que nació el pasado 6 de mayo.

El Palacio de Buckingham no emitió comentarios (al menos, oficialmente) sobre las últimas críticas a la duquesa de Sussex tras su paso por Wimbledon para hinchar por su amiga, la tenista Serena Williams. Pero las fotos de la ex actriz en el torneo de polo, casi una semana después, bien podrían ser interpretadas como una manera de salvaguardar su imagen. Los británicos no tomaron de buena manera el pedido de Meghan de que los asistentes al campeonato de tenis no le tomaran fotos (según trascendió, sus guardaespaldas hablaron con varios para instarles a que no la retrataran con sus teléfonos). Este asunto, sumado a otras actitudes de la duquesa, que su marido parecería avalar, como esperar dos días para revelar el nombre de su hijo, intentar mantener su lugar de nacimiento en secreto y no contar quiénes fueron sus padrinos de bautismo, por ejemplo, hicieron que su popularidad disminuyera.

La derrota no pareció afectar a Harry: la presencia de Meghan y de Archie en el partido fue un motivo de alegría suficiente para el príncipe Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Meghan se mostró más relajada y accesible que lo habitual. Se cree que esta actitud fue consecuencia de las críticas que sufrió tras su paso, en solitario, por Wimbledon. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

William ganó con su team, integrado por el empresario saudí Amr F. Zedan, el patrón Aiyawatt Srivaddhanaprabha (es el hijo mayor del magnate tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, en cuya memoria se jugó el torneo) y el argentino Polito Pieres Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

JUNTAS Y SONRIENTES

El sábado 13, el torneo de Wimbledon vivió una de las finales femeninas más especiales por tener en sus gradas a dos entusiastas de excepción: las duquesas Kate y Meghan. Antes de que diera comienzo el match entre Simona Halep y Serena Williams, la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex -que ya habían asistido a este evento juntas el año pasado- charlaron animadamente y durante el juego, entre comentarios y risas, quedó en evidencia la buena relación que existe entre ellas, a pesar de los rumores.

La primera en llegar a la cancha fue Kate, que recorrió las instalaciones en compañía del presidente de Wimbledon, Philip Brook, y conversó con un grupo de tenistas jóvenes que poco después disputaron un partido de dobles femenino. Una hora después, hizo su aparición Meghan y se ubicó en el palco real de la cancha central, cerca de otras caras conocidas, como la de los actores Aidan Turner, Lily James, Woody Harrelson y la primera ministra Theresa May.

Sin la presencia de sus maridos, las cuñadas disfrutaron de la gran final en la que Halep se proclamó vencedora. Junto a ellas estuvo la hermana de la duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, que se ubicó al lado de Meghan, con quien comentó algunas de las jugadas. La mamá de Archie Harrison no pudo disimular la alegría en cada uno de los puntos conseguidos por su amiga Serena, a la que fue a saludar ni bien terminó el partido. Por su parte, las hermanas Middleton se reunieron con la ganadora, a la que Kate dedicó unas lindas palabras: "Muy bien hecho. Fue muy inspirador. Jugaste increíble, fue impresionante. Felicidades y a disfrutar de las celebraciones".

Cada una fiel a su estilo -una con pelo suelto, otra recogido; una con vestido, otra con dos piezas-, las mujeres de William y Harry de Inglaterra acapararon las miradas desde el palco real de la cancha central. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Kate recicló un vestido verde de DolceGabbana que usó durante su gira en Canadá en 2016. Meghan llevó una falda plisada de Hugo Boss y una camisa blanca. Ambas usaron anteojos de sol y un maquillaje muy natural Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

En todo momento, las cuñadas más famosas y observadas de Inglaterra se mostraron unidas y compinches. Hacían comentarios en voz baja y se reían. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Tras la victoria de Simona Halep, Kate y su hermana Pippa se reunieron con ella para felicitarla. Meghan, la duquesa de Sussex, por supuesto, estaba allí para apoyar a su buena amiga Serena, como lo hizo el año pasado y en 2016, cuando la tenista estadounidense obtuvo el primer puesto. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Tras haber sido criticada días antes por usar jeans en esta cita deportiva, esta vez, Meghan optó por combinar una camisa de Givenchy con una falda plisada, que marcaba su cuerpo posparto. Fuente: HOLA - Crédito: REUTERS

Kate también estuvo presente durante la final masculina, el domingo 14, y aunque habitualmente es el duque de Kent (primo de la Reina) quien reparte los premios -ya que preside All England Lawn Tennis-, esta vez, la mujer de William fue la elegida para esa misión. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

