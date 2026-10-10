Kike Ferrer, mecánico: “Dentro de 20 años los mecánicos irán de bata blanca; va a ser como ir a una tienda de Apple”

Kike Ferrer, propietario de Talleres Kike, reconocido durante tres años consecutivos como el mejor taller de España, brindó una entrevista al youtuber Adrian G. Martin, donde habló del futuro al que avanza su rubro. Una de las grandes preocupaciones para muchos mecánicos es qué pasará con la llegada de los autos eléctricos. Ante esto, el especialista remarcó: “Yo creo que los autos eléctricos son un engaña bobos”.

Para justificar su opinión, el mecánico señaló que uno de los principales obstáculos para su expansión es la infraestructura de recarga. A su entender, una red más amplia, accesible y económica permitiría que estos vehículos se incorporaran con mayor facilidad a la vida cotidiana.

“Los autos eléctricos triunfarían si hubiera electrolineras. Si existieran, que ya existen, pero no las quieren sacar, y tú llegaras a la electrolinera y, metiendo dos euros, los coches eléctricos serían el presente ya. Mientras exista el petróleo, que la gente se saque esta idea de la cabeza porque los coches eléctricos son todo política. Europa es el único continente que está con este tipo de vehículos; el resto del mundo no”, reflexionó.

El impacto de los autos eléctricos en el mercado

Fue entonces que el youtuber le consultó cómo pensaba que avanzaría la profesión en unos años. “Dentro de 20 años los mecánicos irán de bata blanca y no se mancharán. Va a ser como una tienda de Apple. Habrá algún momento en que los neumáticos ni se desgasten. Pero pasará mucho tiempo para esto. Porque, repito, todos son intereses económicos. Mientras siga habiendo petróleo y caucho, el mundo seguirá siendo como es”, analizó sobre lo importante que se volverá el sector en algunos años.

Por el contrario de lo que muchos usuarios creen, el mecánico reveló que los autos que ganarán mayor popularidad en lo inmediato serán aquellos propulsados por hidrógeno. “También están los autos de hidrógeno. Creo que esos van a pegar muchísimo en el mercado”, señaló.

Sin embargo, una vez más, la falta de gran cantidad de espacios para recargar estas baterías sería lo que complicaría su eficacia. “Si para hacer un recorrido de 100 kilómetros en la península tienes que hacer 400 kilómetros para poder recargarlo en diferentes sitios, no está muy bien”, remarcó.

La mecánica sigue siendo una de las profesiones mejor pagas en Europa (Foto: Pexels)

El mundo enfrenta una escasez de mecánicos

Uno de los puntos más importantes que abordó Kike en la entrevista fue la falta de profesionales en el rubro de la mecánica. El hombre reconoció que él se empezó a capacitar en talleres mecánicos a los 13 años y que esto le permitió saber que allí estaba su vocación. Sin embargo, sus dos hijos decidieron trabajar en el sector de turismo, pese a no ser lo que aman, ya que en la actualidad es uno de los empleos más rentables en Europa.

Una de las razones por las que aseguró que los jóvenes no quieren estudiar mecánica es porque “hay una mala fama de que deberán trabajar de sol a sol”. Si bien reconoció que cuando tuvo su primer taller debió trabajar solo, con el tiempo y creciendo sus clientes, logró tener sus propios empleados. Hoy, con dos locales en España, dejó un consejo esperanzador para las nuevas generaciones.

“Lo primero es no tener miedo. Si quieres ser emprendedor, si tienes un sueño, vale la pena arriesgarte. Los comienzos serán siempre muy duros, tendrás muchos miedos. Tendrás muchas dudas. La gente que no lo puede hacer te dirá que no lo hagas, pero es porque ellos no pueden. Sufrirás, sí. Pero cuando pase un tiempo y te des cuenta de que tu sueño se ha hecho realidad, eso es la felicidad. Luchad”, dijo e invitó a más personas a capacitarse en el rubro.