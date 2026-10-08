El Gobierno confirmó que la automotriz china BYD analiza fabricar baterías en la Argentina

La automotriz china BYD analiza invertir en la Argentina para producir baterías de litio y sistemas de almacenamiento energético, en un proyecto que podría ampliar su presencia en el país más allá de la comercialización de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La posibilidad fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, luego de mantener una reunión con Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la compañía, en Singapur.

El canciller también destacó el potencial del país para atraer proyectos industriales que aprovechen sus recursos minerales. “Argentina se posiciona como plataforma para proyectos orientados tanto al mercado doméstico como a la exportación”, sostuvo, y vinculó esa posibilidad con las políticas de promoción de inversiones y desarrollo minero impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

A mi llegada a Singapur, me reuní con Stella Li - Executive Vice President de @BYDCompany.



La empresa analiza oportunidades de inversión en Argentina vinculadas a la cadena de valor del litio, particularmente en la producción de baterías y sistemas de almacenamiento energético.… pic.twitter.com/icNu3nxOta — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 8, 2026

El interés de BYD por el litio argentino no es nuevo. En abril de este año, la propia Stella Li ya había manifestado la intención de la compañía de incorporar el mineral argentino a su cadena de abastecimiento, aunque condicionada a su competitividad.

“Siempre y cuando sea competitivo, queremos comprar. BYD compra mucho litio y es una de las razones por las que los argentinos deberían interesarse cada vez más en los autos eléctricos”, sostuvo la ejecutiva en una entrevista con LA NACION durante el Salón del Automóvil de Beijing.

Stella Lu, vicepresidenta ejecutiva de BYD

En aquella oportunidad, Li también había adelantado que la automotriz estudiaba nuevas oportunidades industriales en América Latina, como parte de una estrategia para ampliar su producción fuera de China. “Somos una compañía global que está instalando fábricas en distintas partes del mundo con el objetivo de volvernos una empresa más localizada y que, en el largo plazo, los aranceles no sean un problema”, explicó.

Por el momento, no se anunciaron montos de inversión, posibles ubicaciones ni plazos para concretar una planta industrial. La iniciativa permanece en etapa de evaluación y tampoco se precisó qué procesos de fabricación podrían desarrollarse localmente.

La producción de baterías y sistemas de almacenamiento energético, además, no se limita a la industria automotriz. Estas tecnologías también se utilizan para almacenar electricidad proveniente de fuentes renovables, abastecer instalaciones industriales y contribuir a la estabilidad de las redes eléctricas.

De fabricante de baterías a gigante automotor

Aunque actualmente es conocida por sus vehículos eléctricos e híbridos enchufables, BYD nació en 1995 como una empresa dedicada a la fabricación de baterías recargables. Recién en 2003 ingresó a la industria automotriz y, con el paso de los años, amplió sus actividades hacia la generación de energía solar, los sistemas de almacenamiento y el desarrollo de tecnologías para la movilidad eléctrica.

BYD produce prácticamente el total de los componentes de sus vehículos BYD - BYD

Una de sus principales características industriales es la integración de buena parte de la cadena productiva. La compañía desarrolla sus propias baterías, motores eléctricos y componentes electrónicos, una estrategia que le permite reducir la dependencia de proveedores externos.

En ese esquema se destaca la Blade Battery, su tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP), utilizada en sus vehículos eléctricos. Por eso, el interés en desarrollar actividades industriales vinculadas con el litio argentino se relaciona directamente con uno de los principales negocios de la compañía.

La expansión de BYD en la Argentina y Brasil

La noticia se conoce apenas unos días después de que BYD cumpliera su primer año de operaciones comerciales en la Argentina, donde desembarcó con una filial propia, sin recurrir a un importador independiente. Durante sus primeros 12 meses, la compañía superó las 12.000 unidades patentadas y se convirtió en líder del segmento de vehículos 100% eléctricos.

La automotriz también cuenta con una importante presencia industrial en la región. En octubre de 2025 inauguró su complejo de Camaçari, en el estado brasileño de Bahía, donde produce vehículos electrificados como Dolphin Mini, King y Song Pro. La planta alcanzó las 100.000 unidades fabricadas en julio de este año y continúa ampliando sus operaciones.

Durante sus primeros 12 meses, la compañía superó las 12.000 unidades patentadas TOMAS CUESTA - AFP

En ese sentido, fue Christian Kimelman, gerente general de BYD Argentina, quien le dijo a LA NACION que la marca suele “acompañar en desarrollo si los números acompañan” cuando desembarca en distintos países. Frase que toma fuerza tras las declaraciones recientes del canciller.