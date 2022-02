La advertencia de un florista por San Valentín que alertó a los infieles

Son muchas las parejas que alrededor del mundo esperan el 14 de febrero para tener una atención especial para con la persona con la que comparten sus días. Esta fecha es conocida como el Día de los enamorados -o San Valentín- y tiene como fin celebrar el amor. Algunas parejas salen a comer, planean el día juntos y se hacen regalos mutuamente. Todo en nombre del romance. Sin embargo todos los años hay anécdotas divertidas y este 2022 fue una advertencia para las parejas la que se volvió viral en Twitter: un florista contó el detrás de las múltiples ventas que realizan para ese día.

En medio de demostraciones de cariño, también en redes sociales, fue el usuario de Twitter @_diegomayorga quien decidió cortar con tanta dulzura y hablar desde su experiencia como florista, que aleja aquella fiel visión del amor.

“No quiero embarrarles la onda, pero la mayoría de los clientes encargan dos ramos de flores exactamente iguales, con el mismo mensaje, para dos direcciones diferentes en la florería donde hago arreglos”, lanzó el florista, dando a entender que son muchas personas las que tienen relaciones en paralelo. Tras el mensaje, igualmente les deseó feliz día a todos los enamorados.

(Captura Twitter)

De inmediato, estas palabras se volvieron virales con más de 135 mil Me Gusta. Y las respuestas fueron más de 7 mil. Muchos mostraron su indignación ante esta confesión por parte del joven, otros tanto lo tomaron como una picardía entre quienes envían flores para ese día, y algunos se sintieron identificados por los supuestos engaños. “Los profesionales de las florerías ¿No saben lo que es la ética profesional?”; “Para mí que es una para la pareja y otra para la mamá”; “Hay cosas del trabajo que no se ventilan por eso tienes que ser ciego, sordo y mudo”, fueron algunos de los comentarios.

(Captura Twitter)

Otros usuarios utilizaron el espacio para contar situaciones similares que atravesaron. “Tu frase me recordó cuando mi exmarido viajó a Italia y me trajo una joya divina. Yo andaba derretida hasta que me enteré que era una promo 2x1 y la otra se la dio a la socia”, expresó la usuaria @graceortiz.

Pero no fue el único vendedor que dejó al descubierto esta situación, sino que una usuaria bajo el nombre de @FariasMp1 admitió que lo mismo sucede en su lugar de trabajo. “Te creo. Nos pasa lo mismo en la joyería”, replicó la joven con respecto a las ventas en dicho rubro.

(Captura Twitter)

De esta forma, dos testigos de los rubros más consumidos en esta fecha dejaron al descubierto que es un día donde se toma en serio la demostración de amor, incluso si una persona tiene que gastar el doble al mismo momento para seguir adelante con relaciones paralelas.