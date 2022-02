Encontró a su esposo en la playa con su amante, lo confrontó y él tomó una inesperada decisión

Una insólita historia de infidelidad se viralizó a través de las redes sociales. El protagonista se llama José, un hombre que se fue de su casa diciendo que tenía que ir a trabajar, pero que en realidad abrazaba otros planes. Lo que nunca se imaginó fue que su esposa lo iba a descubrir in fraganti.

Las imágenes aparecieron en TikTok y no tardaron en recorrer el mundo. El encargado de difundirlas fue un usuario que se hace llamar El Especialista (@el_especialist) y cuenta con casi 25 mil seguidores en la red social de origen chino. Entre los tres videos que relatan este suceso, sumó más de 20 millones de reproducciones.

El video viral de la mujer que encontró a su esposo con la secretaria en la playa

“Cuando tengas un mal día, acuerdate de José”, escribió el tiktoker en la parte superior del clip, y lo musicalizó con una canción perfecta para describir la escena: “Mujeriego”, del popular cantante colombiano Ryan Castro. En los primeros segundos, la cámara enfoca a una pareja aparentemente muy enamorada que está acostada en la arena. De repente, la música se detiene y se escucha la primera voz, la de la mujer que está grabando el video.

“José, ¿qué hacés acá? ¿Este es tu trabajo?”, pregunta. “No me grabes, mi amor, no me grabes”, suplica el hombre mientras su amante hace lo imposible para taparse la cara e intentar ocultar su identidad. “Lindo tu trabajo, mi amor... Perfecto tu trabajo”, insiste la mujer con tono sarcástico mientras que su esposo sigue pidiendo que no lo grabe. “¿Así es que usted suda el pan para su familia?”, le recrimina.

Pero la escena no termina ahí. No contenta con haber confrontado a su marido, la mujer decide hacerle frente a la amante. “Hey, oye, hey, ¿vos sabés que él tiene mujer y tiene hijos?”, le pregunta. “Sí, sé, pero no me grabes”, le responde tapándose el rostro. “¿Y entonces por qué estás con él? ¡Valorate, mujer! ¡Respetate!”, le reclama la amante de su esposo mientras sigue filmando todo.

“Vos sos un infiel”, le dice a su marido y sigue: “Me dijiste ‘voy a cambiar’ y seguís siendo la misma mier...”. El hombre enseguida intenta armar una coartada: “Llegué tarde al trabajo y tuve que hacer otras cosas por acá”, le dice, pero su esposa ya no le cree. “¡Qué decepción! Yo no entiendo... y por esta mujer... qué desgracia”, se lamenta.

La mujer no dudó en confrontar a la amante de su marido (Captura de video)

Luego de algunos segundos, finalmente la amante decide ponerse de pie y amaga con irse del lugar para dejar que la pareja arregle sus asuntos. “Yo con esta mujer no tengo nada que ver”, aclara la que filma y le dice a su marido: “Vos sos el que me tiene que dar explicaciones a mí”. Pero al ver que la mujer intenta escapar, la frena: “¿Vos dónde vas? ¿Te dio vergüenza, verdad? Tal vez vos también sos casada y tenés marido”.

El hombre intenta calmar a su esposa y le pide que hablen más tranquilos en casa. “Es una amiga, es una compañera de trabajo”, asegura. “Es la secretaria”, dice después, para tratar de ponerle paños fríos al asunto. Pero su esposa, que revela además que está embarazada, sigue sin creerle una palabra de lo que dice.

Finalmente su esposo se fue de la mano con su amante (Captura de video)

Viendo que la situación no iba a terminar bien, la amante decide agarrar al hombre de la mano y llevárselo lejos. “Qué bestia... qué descaro... yo no entiendo cómo pueden haber mujeres así. Y estoy grabando esto para que se den cuenta que entre las mismas mujeres nos hacemos daño”, dice la mujer mientras filma cómo su esposo se va con la supuesta secretaria.