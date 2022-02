El increíble parecido de Esteban Lamothe con un perro que se convirtió en viral: “Es algo mío sí o sí”

Esteban Lamothe fue protagonista de un divertido momento en redes sociales este fin de semana al viralizarse una imagen en la que lo comparaban con un perro que tiene su misma gestualidad. Lejos de enojarse, el actor compartió la foto en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó con un usuario que compartió la foto del actor y la del perro con el texto: “Se parece a Esteban Lamothe”. Ante esto, el actor contestó: “Es idéntico. Lo quiero conocer. Es algo mío sí o sí”.

El perrito en cuestión. Fuente: Twitter.

Sin quedarse tranquilo, y al ver que el perro no aparecía Lamothe bromeó: “Algún Influencer que esté al pedo me podría ayudar con una colecta para buscar a mi familiar canino por favor. Es una causa URGENTE. Paso CBU?”, escribió el actor de la serie La 1-5/18 en Twitter. A las horas volvió a escribir: “Cada cual con su causa, yo estoy buscando a un perro que es igual a mí. ¿Me ayudan? Paso CBU? Algún Influencer aburrido que me dé una mano?”.

El actor inició una campaña para encontrarlo. Fuente: Twitter

Luego compartió el tema “El Perro” del grupo El mató a un policía motorizado junto a al texto: “Busco a mi yo perro, hay recompensa”. Luego en una historia de Instagram y mostrando lo viral que se había vuelto el tuit, escribió: “Mamá, llegué”.

El presente romántico de Esteban Lamothe

A comienzos de febrero, el actor oficializó su romance con la actriz Charo López con la cual compartió varias historias en sus perfiles sociales. El posteo, que fue acompañado por un emoji de corazón, mostraba a la mujer alzando a un gatito y caminando por el campo donde Lamothe y otros amigos recibieron el 2022. La fotografía generó la sorpresa de su millón de seguidores y todas las miradas se posaron sobre López, cuyo nombre se volvió tendencia en las redes sociales.

Esteban Lamothe y su nueva novia, Charo López Gerardo Viercovich - LA NACION

Como una forma de devolverle el guiño virtual a Lamothe, la actriz también utilizó Instagram para terminar con las especulaciones y confirmar que pasó las últimas Fiestas con el actor. A través de sus stories, Charo subió una foto del protagonista de La 1-5/18 y también la acompañó con un emoji de corazón, lo que los seguidores de ambos tomaron como una señal de que estarían en pareja.

En las redes sociales, la actriz suele postear mensajes vinculados a la lucha feminista, en la cual está muy involucrada, algunas fotos y videos vinculadas a su trabajo y otras en su rol de madre, junto a “Elvis”, de 4 años.