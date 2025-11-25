La aerolínea All Nippon Airways ofrece vuelos internos gratuitos para quienes viajen a Japón

El gobierno de Japón volverá a implementar este invierno boreal una iniciativa para fomentar el turismo interno: los turistas que lleguen desde Europa al país podrán acceder a vuelos nacionales gratuitos y sumar hasta dos escalas internas sin costo adicional. La medida —coordinada por la aerolínea All Nippon Airways (ANA) junto con la Asociación Japonesa de Agencias de Viajes— busca impulsar la exploración de regiones rurales y costeras que suelen quedar fuera de los recorridos tradicionales.

En los últimos años, Japón volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del mundo y enfrentó problemas de saturación en varios puntos icónicos. Según indicó el diario EuroNews, la oferta “Tarifa Gratuita con Escalas y Complementos” pretende mejorar la distribución de visitantes y promover un turismo más equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural del país. También apunta a facilitar el acceso a zonas que habitualmente quedan excluidas de los itinerarios masivos.

La propuesta rige entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 Twitter

Según publicó el diario Time Out, en tanto, la propuesta estará disponible para quienes viajen entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Solo podrán acceder pasajeros procedentes del Reino Unido o de cualquier país europeo. El beneficio se habilita después de comprar el pasaje internacional a Japón y es válido únicamente para volar en clase económica. Los interesados podrán elegir entre más de 40 destinos dentro del país.

Tohoku, Japón

La campaña destaca áreas que combinan paisajes naturales, patrimonio histórico y experiencias culturales con menor densidad turística. Entre las opciones sugeridas figuran:

• Tohoku, en el norte de Honshu, reconocida por sus montañas, aguas termales, rutas rurales y paisajes nevados.

• Okinawa, con playas de aguas turquesas, clima subtropical y una identidad cultural diferenciada del resto del país.

• Islas remotas y sectores costeros del oeste japonés, donde se preservan tradiciones ancestrales, templos y aldeas poco exploradas.

El propósito es que los viajeros complementen su visita a las grandes ciudades con experiencias totalmente distintas, desde entornos naturales aislados hasta comunidades artesanales y pueblos históricos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para solicitar los tramos gratuitos deben cumplirse las siguientes condiciones:

• Ser pasajero con origen en Europa o Reino Unido.

• Haber adquirido previamente un vuelo internacional a Japón.

• Utilizar los trayectos internos dentro del período establecido.

• Viajar en clase económica.

Okinawa, Japón

Aunque los boletos domésticos no tienen costo, los pasajeros deberán abonar tasas, impuestos y trámites de visado, cuyos valores aumentan durante la temporada invernal.