La artista que desembarcó en una isla remota en 1971 y convirtió el aislamiento por 50 años en la obra científica de su vida

Sable Island es una franja de arena estrecha y alargada que se ubica a más de 150 kilómetros de las costas de Nueva Escocia, en medio del Atlántico Norte. El territorio destaca en la región por su clima hostil, la presencia constante de niebla, un amplio historial de naufragios y la presencia de una emblemática población de caballos salvajes. En 1971, la canadiense Zoe Lucas viajó a este lugar por primera vez. En aquel momento cursaba la carrera de joyería en el Nova Scotia College of Art and Design y su único objetivo consistía en retratar a estos animales para un proyecto artístico personal. Sin embargo, la experiencia sobre el terreno cambió sus planes para siempre.

Zoe Lucas llegó a Isla Sable en 1971 (Foto: adventurecanada)

Durante esa primera estadía, Lucas notó que la isla albergaba un ecosistema complejo que iba mucho más allá de los equinos. Percibió también una falta de estudios científicos continuos que registraran la evolución de la flora y la fauna locales. Debido a esto, la estudiante buscó de inmediato la manera de regresar al lugar en un rol diferente: en 1974, año en el que consiguió una vacante como asistente de campo voluntaria para un equipo de investigación de la Universidad de Dalhousie centrado en el monitoreo de focas. Lucas trabajó en el área durante sucesivas campañas temporales hasta que, en 1982, fijó su residencia y su actividad profesional a tiempo completo en la isla.

En ese sentido es que durante casi cincuenta años, la investigadora asumió la ejecución de proyectos de restauración de suelos y recolección sistemática de datos biológicos. Para combatir el desgaste del territorio, trasplantó miles de pastos de playa de forma manual con el objetivo de fijar la arena y detener la severa erosión de las dunas provocada por el viento marino. Asimismo, catalogó la vegetación nativa, identificó especies de hongos y musgos, y confeccionó mapas detallados sobre las poblaciones de abejas e insectos polinizadores que habitan en la zona.

Isla Sable, ubicada en Nueva Escocia, Canadá, se caracteriza por la presencia de Caballos Julie Marshall - Shutterstock

A su vez, la mujer recorrió las playas diariamente para recolectar y clasificar los residuos plásticos y la basura que arrastraba la corriente oceánica. Del mismo modo, registró la presencia de petróleo en el plumaje de las aves costeras, analizó la interacción entre tiburones y focas y documentó los casos de cetáceos que quedaban varados a lo largo de la costa de la isla.

Con el transcurso de los años, sus registros individuales sirvieron para estructurar iniciativas de mayor alcance institucional. En 2002 fundó la Green Horse Society y posteriormente participó de forma activa en la creación del Sable Island Institute, dos organizaciones dedicadas a la investigación aplicada, el monitoreo ambiental y la educación.

Isla Sable (Foto: Shawn Hamilton)

Los datos recolectados por Lucas durante cuatro décadas aportaron la evidencia necesaria para que el gobierno canadiense reconociera el valor del área. De este modo, en diciembre de 2013, el territorio quedó bajo el amparo de la Ley de Parques Nacionales de Canadá bajo la categoría de Reserva de Parque Nacional, lo que le otorgó la máxima protección legal a las especies nativas.