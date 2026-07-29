La “Buck Moon” todavía se ve: es la antesala de un eclipse que cubrirá cerca del 93% de la Luna en agosto

El cielo de Estados Unidos ofrecerá dos fenómenos astronómicos con pocas semanas de diferencia. La Buck Moon todavía podrá verse este miércoles 29 de julio y luego, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, el 93% del disco lunar ingresará en la zona más oscura de la sombra terrestre durante un eclipse parcial.

Hasta cuándo se puede ver la Buck Moon en EE.UU.

La Luna llena alcanzó su fase exacta a las 10.36 hs EDT de este miércoles. Aunque ese instante marca el plenilunio astronómico, mantendrá una apariencia prácticamente llena durante la noche del 29 de julio, explicó la meteoróloga Alicia Roman en NBC 5.

La próxima Luna llena coincidirá con un eclipse parcial en Estados Unidos Magnific

La denominación Buck Moon, traducida como “Luna de ciervo”, alude al período del año en el que las astas de los ejemplares machos alcanzan su pleno crecimiento. El plenilunio de julio también recibe otros nombres.

Thunder Moon, o “Luna de trueno”, hace referencia a las tormentas habituales de este mes. Las variantes Salmon Moon y Halfway Summer Moon pueden traducirse como “Luna de Salmón” y “Luna de Mitad del Verano”, respectivamente.

La próxima Luna llena será la Sturgeon Moon, prevista para el 28 de agosto. Esa fecha coincidirá con el eclipse parcial que podrá contemplarse desde gran parte del país norteamericano.

Cuándo será el eclipse lunar de agosto de 2026

De acuerdo con Space & Telescope, el fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y finalizará en la madrugada del viernes 28. Ocurre cuando el Sol y la Luna se encuentran en lados opuestos de la Tierra y una parte del satélite atraviesa la umbra, la región interior y más oscura de la sombra terrestre.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la magnitud umbral será de 0,930, lo que significa que la sombra cubrirá el 93% del diámetro lunar.

Agosto presentará un eclipse lunar que se podrá observar desde EE.UU. Istock - iStockphoto

Aunque prácticamente toda la superficie quedará oscurecida, la clasificación astronómica será de eclipse lunar parcial. Para que fuera total, el disco tendría que ingresar por completo en la sombra más profunda de la Tierra.

Los horarios de cada etapa del eclipse lunar en EE.UU.

La fase penumbral comenzará el 28 de agosto a la 1.23 hs UTC. En ese momento, la Luna entrará en la parte exterior y más tenue de la sombra, por lo que perderá algo de luminosidad de manera casi imperceptible.

Por qué se produce un eclipse

A las 2.33 hs UTC empezará la etapa parcial. La porción situada dentro de la umbra se oscurecerá progresivamente hasta alcanzar la mayor cobertura a las 4.13 hs UTC.

En EE.UU., el punto máximo ocurrirá en estos horarios:

00.14 hs del 28 de agosto: hora del Este.

hora del Este. 23.14 hs del 27 de agosto: hora Central.

hora Central. 22.14 hs del 27 de agosto: hora de la Montaña.

hora de la Montaña. 21.14 hs del 27 de agosto: hora del Pacífico.

La Luna saldrá de la umbra a las 5.52 hs UTC y abandonará por completo la penumbra a las 7.02 hs UTC. La fase parcial durará aproximadamente tres horas y 18 minutos, mientras que el proceso completo se extenderá durante unas cinco horas y 38 minutos.

Todas las etapas serán visibles desde gran parte de América del Norte, América del Sur y el océano Atlántico. En el noroeste norteamericano y el Pacífico central, el eclipse ya estará en curso cuando la Luna aparezca por el este, cerca del atardecer del 27 de agosto.