“Es extraordinario estar en la cara oculta de la Luna”: las increíbles imágenes que dejó la misión Artemis II
Las fotografías captadas por la NASA durante el sobrevuelo revelaron detalles inéditos del hemisferio no visible del satélite terrestre
- 4 minutos de lectura'
El 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, los astronautas a bordo de la nave Orion observaron y fotografiaron la superficie de la Luna desde el espacio profundo. La misión, que despegó el 1° de abril desde Florida, marcó el primer vuelo tripulado del programa y permitió obtener imágenes directas tanto del lado visible como del oculto del satélite.
Qué revelaron las fotos de la NASA en la misión Artemis II sobre el lado oculto de la Luna
Las primeras fotografías difundidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) corresponden al 6 de abril y fueron tomadas durante el paso de la nave sobre la cara oculta de la Luna.
Ese material incluye vistas de la superficie lunar y del entorno espacial registradas desde la nave Orion. Según detalló la agencia, las imágenes revelan regiones que no habían sido observadas directamente por humanos.
Entre los registros difundidos se encuentran:
- Superficie lunar con cráteres y relieves en primer plano.
- La Tierra en el horizonte lunar (“Earthset”).
- Un eclipse solar observado desde el espacio profundo.
- La presencia de otros cuerpos visibles como Venus, Saturno y Marte.
En una de las imágenes, la Tierra aparece como un disco azul con nubes blancas mientras desciende detrás del horizonte lunar. En otra, el Sol queda oculto por la Luna y genera un halo luminoso en el borde del satélite.
La tripulación de la misión Artemis II está compuesta por cuatro astronautas:
- Reid Wiseman: comandante de la misión.
- Victor Glover: piloto de la nave Orion.
- Christina Koch: especialista de misión.
- Jeremy Hansen: especialista de misión y único integrante canadiense.
Qué observaron los astronautas de Artemis II durante el paso por la cara oculta de la Luna
En ese momento del vuelo, la tripulación observó tanto el lado visible como sectores del lado oculto de la Luna.
En ese contexto, el astronauta Jeremy Hansen describió la experiencia en el daily logbook de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) y afirmó que era “extraordinario estar en la cara oculta de la Luna mirando de regreso a la Tierra”.
Además, explicó que era “alucinante lo que se podía ver a simple vista desde la Luna en ese momento”, y afirmó que era “simplemente increíble”.
La tripulación también identificó variaciones de color en la superficie, con tonalidades marrones y azules que permiten reconocer diferencias en la composición mineral y la antigüedad de las formaciones.
Los astronautas registraron distintas formaciones geológicas durante el sobrevuelo como cráteres de impacto, flujos de lava antiguos y estructuras de gran escala.
La misión estableció una nueva marca en la exploración espacial tripulada. De acuerdo con la NASA, la nave Orion alcanzó una distancia máxima de 252.760 millas (406.773 kilómetros) desde la Tierra, lo que superó el récord previo de la misión Apollo 13 en 1970.
Los objetivos de Artemis II y las pruebas que realiza la NASA en el espacio profundo
La misión central de Artemis II es evaluar el desempeño de la nave Orion en condiciones de espacio profundo.
Según la agencia, la tripulación realiza pruebas sobre sistemas de soporte vital, navegación, propulsión y comunicaciones, además de maniobras clave durante el vuelo.
Tras completar el sobrevuelo lunar y la toma de imágenes, la misión continúa con su cronograma previsto. La NASA informó que el amerizaje está programado para el 10 de abril de 2026 frente a la costa de San Diego.
Luego del descenso, equipos de recuperación trasladarán a la tripulación a un buque para evaluaciones médicas antes de su regreso a tierra firme.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias del sur de Florida y Miami hoy: alerta por tormentas y riesgo de inundaciones
Antes de las elecciones. DeSantis mueve el mapa electoral en Florida: la jugada clave que podría darle más poder
Es oficial. La cifra de arrestos del ICE tras datos de aeropuertos en EE.UU. que alerta a los migrantes
- 1
Trump reveló nuevos detalles del rescate en Irán y amenazó con la cárcel a quien lo filtró
- 2
Avanza el ICE: la estrategia legal de Trump para aumentar las detenciones y dejar sin fianza a los migrantes
- 3
Baba Vanga predijo su propia muerte con exactitud: qué dijo sobre EE.UU. y qué nunca se cumplió
- 4
Freno al ICE: el fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada