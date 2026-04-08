“Es extraordinario estar en la cara oculta de la Luna”: las increíbles imágenes que dejó la misión Artemis II

El 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, los astronautas a bordo de la nave Orion observaron y fotografiaron la superficie de la Luna desde el espacio profundo. La misión, que despegó el 1° de abril desde Florida, marcó el primer vuelo tripulado del programa y permitió obtener imágenes directas tanto del lado visible como del oculto del satélite.

Qué revelaron las fotos de la NASA en la misión Artemis II sobre el lado oculto de la Luna

Las primeras fotografías difundidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) corresponden al 6 de abril y fueron tomadas durante el paso de la nave sobre la cara oculta de la Luna.

El material incluyó cráteres, relieves, un eclipse solar y la Tierra en el horizonte lunar NASA

Ese material incluye vistas de la superficie lunar y del entorno espacial registradas desde la nave Orion. Según detalló la agencia, las imágenes revelan regiones que no habían sido observadas directamente por humanos.

La nave alcanzó una distancia récord de 406.773 kilómetros desde la Tierra, y superó a Apollo 13 NASA

Entre los registros difundidos se encuentran:

Superficie lunar con cráteres y relieves en primer plano.

La Tierra en el horizonte lunar (“Earthset”).

Un eclipse solar observado desde el espacio profundo.

La presencia de otros cuerpos visibles como Venus, Saturno y Marte.

Las imágenes también registraron otros cuerpos visibles desde el espacio profundo como Venus, Saturno y Marte NASA

En una de las imágenes, la Tierra aparece como un disco azul con nubes blancas mientras desciende detrás del horizonte lunar. En otra, el Sol queda oculto por la Luna y genera un halo luminoso en el borde del satélite.

La nave Orion captó por primera vez vistas del lado visible y del lado oculto del satélite con presencia humana NASA

La tripulación de la misión Artemis II está compuesta por cuatro astronautas:

Reid Wiseman: comandante de la misión.

Victor Glover: piloto de la nave Orion.

Christina Koch: especialista de misión.

Jeremy Hansen: especialista de misión y único integrante canadiense.

La tripulación estuvo integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen NASA

Qué observaron los astronautas de Artemis II durante el paso por la cara oculta de la Luna

En ese momento del vuelo, la tripulación observó tanto el lado visible como sectores del lado oculto de la Luna.

En ese contexto, el astronauta Jeremy Hansen describió la experiencia en el daily logbook de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) y afirmó que era “extraordinario estar en la cara oculta de la Luna mirando de regreso a la Tierra”.

Durante el sobrevuelo, los astronautas observaron variaciones de color en la superficie que evidencian diferencias geológicas NASA

Además, explicó que era “alucinante lo que se podía ver a simple vista desde la Luna en ese momento”, y afirmó que era “simplemente increíble”.

La tripulación también identificó variaciones de color en la superficie, con tonalidades marrones y azules que permiten reconocer diferencias en la composición mineral y la antigüedad de las formaciones.

Los astronautas registraron distintas formaciones geológicas durante el sobrevuelo como cráteres de impacto, flujos de lava antiguos y estructuras de gran escala.

Las fotografías difundidas por la NASA mostraron regiones que no habían sido observadas directamente por astronautas NASA

La misión estableció una nueva marca en la exploración espacial tripulada. De acuerdo con la NASA, la nave Orion alcanzó una distancia máxima de 252.760 millas (406.773 kilómetros) desde la Tierra, lo que superó el récord previo de la misión Apollo 13 en 1970.

Los objetivos de Artemis II y las pruebas que realiza la NASA en el espacio profundo

La misión central de Artemis II es evaluar el desempeño de la nave Orion en condiciones de espacio profundo.

Según la agencia, la tripulación realiza pruebas sobre sistemas de soporte vital, navegación, propulsión y comunicaciones, además de maniobras clave durante el vuelo.

El amerizaje fue programado para el 10 de abril de 2026 frente a la costa de San Diego NASA

Tras completar el sobrevuelo lunar y la toma de imágenes, la misión continúa con su cronograma previsto. La NASA informó que el amerizaje está programado para el 10 de abril de 2026 frente a la costa de San Diego.

El objetivo principal fue evaluar el desempeño de la nave en condiciones de espacio profundo y probar sistemas clave NASA

Luego del descenso, equipos de recuperación trasladarán a la tripulación a un buque para evaluaciones médicas antes de su regreso a tierra firme.