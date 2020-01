La corte de Meghan y Harry. Quiénes los acompañan en su nueva vida

Conocé a los amigos íntimos, confidentes, magnates, socialités y agentes de Hollywood que están ayudando al matrimonio a construir un futuro lejos de la Corona británica Fuente: Archivo - Crédito: Getty

SERENA WILLIAMS

La estrella de tenis es íntima de Meghan desde 2010, a quien conoció en una fiesta del Superbowl. Según Meghan, ella y Serena se entendieron inmediatamente. Fuente: Archivo - Crédito: Cover

La mujer del príncipe Harry fue a alentar a la tenista en varios partidos, incluidos los que jugó en el torneo de Wimbledon, el año pasado. Serena, en tanto, asistió a la boda de los duques de Sussex en Windsor, en mayo de 2018, y ayudó a organizar el baby shower de Meghan en Nueva York. "Su personalidad brilla", dice la tenista sobre su amiga y agrega: "Le dije: 'Tenés que ser quién sos, Meghan. No podés esconderte".

OPRAH WINFREY

Una de las mujeres más poderosas en el mapa de medios estadounidense. Fuente: Archivo - Crédito: Cover

Oprah se asoció a Harry para producir, juntos, un documental de seis episodios sobre salud mental que saldrá al aire en Apple TV+. Como Williams, fue invitada a la boda real. Si bien la conductora de TV niega haber acordado una entrevista reveladora con los duques para su programa, apoya en un "mil por ciento" la decisión de Harry y Meghan de dejar de ser miembros de la realeza a trabajo completo. "Cuando una persona pensó: '¿Cuál es la mejor decisión que puedo hacer por mi familia?' y toma esa decisión, ninguno de nosotros tiene derecho a decir nada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de otro?", sentenció.

GAYLE KING

La conductora de televisión es parte del círculo rojo de Meghan y fue invitada a su baby shower el año pasado. Fuente: Archivo - Crédito: Cover

Como su amiga Oprah, Gayle también negó que el matrimonio haya planeado hacer una entrevista con ella en su show. "Todos quieren esa entrevista, por supuesto, pero yo no la pedí", sostuvo King, que co-conduce This Morning, un popular noticiero de la cadena CBS, y apoya la decisión de los duques de Sussex. Al respecto, opinó: "Creo que tomaron una decisión que piensan que es la mejor para ellos. Al final de día, son dos personas enamoradas que quieren ser familia. Su decisión no es un insulto a la Reina, ni es un insulto a Gran Bretaña".

MISHA NONOO

Se rumorea que la diseñadora fue quien presentó a Harry y Meghan en 2016. Por aquel entonces, Misha estaba casada con Alexander Gilkes, amigo del príncipe. Fuente: Archivo - Crédito: Cover

"La amo a muerte. Es la chica más canchera del mundo", dijo Misha sobre la duquesa en alguna oportunidad. Meghan, en tanto, es fanática de su marca de ropa. Usó una de las camisas de Misha para su primera aparición en público con Harry en 2017. El año pasado, ambas colaboraron en SmartWorks, la colección cápsula de ropa de trabajo que la duquesa creó para mujeres con pocos recursos.

MARKUS ANDERSON

El director de Soho House,una conocida cadena clubes y hoteles privados para personas con una "alma creativa" (y dinero, por supuesto), conoció a Meghan cuando ella se mudó a Toronto para trabajar en la serie Suits y él, para abrir un club en la ciudad. Fuente: Archivo - Crédito: Cover

Desde que se convirtieron en amigos tan inseparables, que Markus estuvo junto a la duquesa en su primera salida pública con Harry en 2017 (fue con ellos a los juegos Invictus). Meghan se ha referido a él como el "tío" de sus perros y, en un mensaje de Instagram, escribió alguna vez: "¿Qué haría sin vos, mi amigo querido e infinitamente divertido? Ya sé: estaría aburrida y la vida sería infinitamente menos interesante".

NICK COLLINS

Agente de Meghan cuando ella era actriz, está a cargo de la división de "Talentos" en The Gersh Agency, una de las agencias más grandes de Hollywood. Ellos también representan a los actores Tobey Maguire y Jamie Foxx. Según trascendió, Nick estaría manejando las ofertas de televisión, cine y beneficencia que le llegan a los duques. A su vez, se cree que el team que está ayudando a la duquesa a planificar su futuro laboral está compuesto por Collins, el abogado de Hollywood Rick Genow y el gerente de negocios Andrew Meyer.

HEATHER DORAK

Es su instructora de Pilates, y amiga desde hace más de quince años. Fuente: Archivo - Crédito: Getty

Hace unos días se vio una foto de la duquesa mientras manejaba hacia un aeropuerto en Vancouver para buscarla. Madre de dos, Heather fue invitada a la boda de los duques y es la fundadora de un conocido estudio de Pilates al que van Eva Longora y Alessandra Ambrosio.

JESSICA MULRONEY

Mejor amiga de Meghan desde sus días en Suits. Fuente: Archivo - Crédito: Getty

La estilista es una figura clave en la sociedad de Toronto: está casada con Ben, hijo del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney, y es amiga de Sophie, la mujer del actual primer ministro, Justin Trudeau. Sus hijos, Ivy y los mellizos Brian y John, fueron parte del cortejo en la boda real.

KELEIGH THOMAS MORGAN

Socia de la firma de relaciones públicas Sunshine Sachs, representó a Meghan cuando ella protagonizó Suits. Fuente: Archivo - Crédito: Getty

Forma parte de la agencia que representó a Meghan en la época de Suits, y que además, cuenta con Jennifer Lopez y Leonardo DiCaprio entre sus clientes. Se cree que la especialista está trabajando con los duques en la construcción de su marca Sussex Royal.

