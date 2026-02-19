La llegada del tercer mes del año genera, para muchos argentinos, la necesidad de organizar actividades o destacar fechas importantes, por lo que es indispensable contar con el calendario de marzo 2026 para imprimir, y tener el mes completo en versión física.

Tener el calendario impreso facilita la organización de actividades Freepik

La opción de ver y anotar tareas en el calendario de marzo de papel enfoca la atención en los sucesos más relevantes del mes.

De esta manera es posible planificar con más detalle y señalar las actividades día por día, para una mejor organización de la rutina, en un mes caracterizado por el inicio y continuidad del ciclo lectivo y por la intensidad de la vida laboral.

Opciones de calendario de marzo 2026 para imprimir

Cuáles son los feriados y días no laborables de marzo

El receso más próximo, de acuerdo al calendario oficial que proporciona la Jefatura de Gabinete, corresponde al martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En tanto, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos. Esta particularidad se puede establecer tres veces en todo el año, y la primera de ellas es en marzo.

De esta manera, algunos sectores como la educación, los bancos, o la administración pública contarán con un fin de semana extendido de cuatro días en los que se incluyen el sábado 21, el domingo 22, el lunes 23 y el martes 24 de marzo.

Todos los feriados de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre