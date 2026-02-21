Qué le pasa realmente a tu cuerpo si tomás un vaso de agua tibia con una pizca de sal en ayunas

En los últimos años, tomar un vaso de agua tibia con una pizca de sal en ayunas ganó notable popularidad. Sus defensores, que a menudo incluyen sal del Himalaya o unas gotas de limón, la promocionan como un método para mejorar la hidratación y reponer electrolitos. Sin embargo, pese a estas afirmaciones, la evidencia científica y el consenso de especialistas, según el portal Mejor con Salud, indican que esta costumbre no solo carece de beneficios significativos para la mayoría de las personas, sino que puede acarrear importantes riesgos para la salud.

La sal, o cloruro de sodio, es un compuesto iónico fundamental, y sus componentes son electrolitos, cruciales para el funcionamiento celular, la comunicación nerviosa, cerebral y muscular, al facilitar la conducción eléctrica en el cuerpo. Organismos internacionales establecen una recomendación diaria de ingesta de sal de aproximadamente 2,3 gramos, por lo que la clave está en la dosis. La realidad es que gran parte de la población ya excede este límite a través de su dieta habitual, e incorporar un vaso de agua salada en ayunas añade una cantidad extra de sodio que, lejos de beneficiar, puede desequilibrar el sistema.

No está para nada recomendada la ingesta adicional de sal, ya que gran parte de la población supera el consumo diario sin saberlo Pexels

El principal peligro de un consumo excesivo de sodio radica en su efecto sobre la retención de líquidos. Este proceso provoca un aumento en el volumen de sangre, que ejerce presión adicional sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esta sobrecarga puede conducir al desarrollo de hipertensión arterial, lo que eleva considerablemente el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Así, lo que se presenta como un simple remedio casero puede comprometer seriamente la salud cardiovascular.

Los expertos son categóricos al desaconsejar el consumo diario de agua con sal y afirman que la hidratación óptima se logra al beber suficiente agua pura a lo largo del día. Las soluciones con electrolitos, si bien son necesarias en ciertos contextos como deshidratación severa o pérdida considerable de fluidos por enfermedad o ejercicio, deben ser indicadas y supervisadas por un profesional médico. La insistencia en esta advertencia subraya que los aparentes beneficios atribuidos a beber agua con sal en ayunas no encuentran un asidero en la realidad científica y médica.

El consumo de agua con sal puede conducir al desarrollo de hipertensión arterial

Es crucial diferenciar esta práctica de otros usos del agua con sal que sí tienen aplicaciones validadas y seguras, siempre y cuando se empleen de forma externa y bajo estrictas condiciones. El portal Mejor con Salud subraya que el agua con sal no sustituye un tratamiento médico oficial y solo puede aprovecharse en contextos muy específicos, siempre con respeto estricto por las concentraciones precisas y con el aval profesional.

Entre los usos externos beneficiosos se encuentran los enjuagues bucales para aliviar la inflamación, los lavados nasales para descongestionar y limpiar las fosas, los baños de agua salada para reducir la hinchazón de pies y los lavados oculares para aliviar la irritación externa. En todas estas aplicaciones, la sal se utiliza tópicamente, con soluciones diluidas adecuadamente y con agua destilada, hervida o mineral para evitar contaminaciones e irritaciones. La ingesta representa un escenario distinto y desaconsejado.

Mezclar agua tibia con sal es un gran método para sanar los pies IA

En resumen, mientras el agua con sal puede ser útil en situaciones puntuales y de uso externo para un alivio transitorio, la creencia de que beberla diariamente en ayunas aporta beneficios de hidratación o electrolitos es una falacia con potenciales riesgos para la salud. Se reitera el consejo de consultar siempre con un médico antes de adoptar cualquier remedio casero, más aún si implica el consumo de sustancias que pueden afectar el equilibrio interno del organismo.