La curiosa razón de por qué algunos inodoros tienen el asiento abierto en forma de U

Resulta habitual observar en aeropuertos, hospitales o restaurantes una particular forma en los inodoros. El asiento presenta una abertura frontal que recuerda a una letra U o una herradura, una configuración que rompe con la estética tradicional.

Lejos de ser una decisión azarosa, esta disposición técnica obedece a normativas de salud pública aplicadas durante décadas. El diseño, conocido mundialmente como open-front toilet seat, busca reducir el contacto físico directo con las superficies, un factor determinante en lugares donde transitan cientos de personas diariamente. Los organismos internacionales defienden esta estructura como una barrera efectiva contra la propagación de gérmenes y bacterias.

La higiene es la causa por la que los asientos son en forma de U(Imagen ilustrativa con IA)

La Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO) impone este formato como obligatorio en gran cantidad de edificios de uso común. Según Hugo Aguilar, vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, “la ausencia de la sección frontal disminuye la superficie de contacto entre la persona y el sanitario, reduciendo así el riesgo de exposición a bacterias y otros gérmenes”.

Esta premisa resulta fundamental para garantizar estándares de salubridad adecuados en entornos de circulación constante. Por su parte, la Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería sostiene que este diseño cumple una doble función técnica. Además de mitigar el contacto con el asiento, la abertura frontal facilita la higiene íntima del usuario, permitiendo un movimiento más cómodo y eficiente.

La practicidad de este modelo se extiende también a las tareas de mantenimiento que realiza el personal de limpieza. El formato en U permite una higienización rápida al reducir las zonas donde suele acumularse la suciedad o la humedad excesiva. En espacios de alto tránsito, donde la velocidad de desinfección resulta un factor clave para mantener el servicio activo, esta característica simplifica los procesos de trabajo. La superficie reducida implica menos puntos de acumulación de residuos, lo cual mejora significativamente las condiciones generales de los baños públicos.

Estos asientos son populares en aeropuertos o baños públicos (Imagen ilustrativa con IA)

El contraste con los inodoros de los hogares marca una diferencia sustancial en la lógica de fabricación. Mientras que en el ámbito privado los usuarios conviven en un entorno controlado y reducido, en los espacios públicos la higiene colectiva enfrenta retos mucho mayores.

Por eso, el asiento cerrado permanece como el estándar en la vivienda particular, donde prima el confort y la estética personal. La mayoría de los usuarios domésticos prefiere la comodidad de una pieza cerrada, dado que la necesidad de minimizar el contacto con desconocidos pierde relevancia en el ámbito íntimo del hogar.

El diseño con abertura central representa, en definitiva, una respuesta adaptada a la complejidad del uso público, donde la seguridad sanitaria prevalece sobre las preferencias estéticas del mobiliario tradicional. Así, la herradura de plástico se consolida como una pieza clave en la ingeniería sanitaria moderna, priorizando siempre la protección del usuario frente a los microorganismos presentes en entornos compartidos de alto impacto social.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA