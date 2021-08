La desastrosa casa de un acumulador de basura: “No se podía caminar”

Una tarea titánica que parece salida de la peor pesadilla. Así se puede describir el trabajo que tuvo que hacer un limpiador profesional, que fue llamado por el propietario de una casa cuando se enteró que su inquilino la había llenado de basura. Las fotos muestran un lugar atestado de desechos, además de bolsas llenas de materia fecal colgadas de los picaportes.

Jake Ritchie, el limpiador profesional, calificó a la casa como “de los horrores” después de asegurar de que fue el peor trabajo de limpieza de su vida.

La cama era lo único vacío; el resto, un mar de residuos.

La historia comenzó cuando el dueño de una casa en Sunderland, en Inglaterra, descubrió que su inquilino era un acumulador y que había llenado el lugar de basura. Alertado por el hecho, decidió llamar a Ritchie para solicitarle su servicio de limpieza.

De los picaportes, el inquilino había colgado bolsas con materia fecal

Jake, de 27 años, junto a un valiente colega, pasó tres días sacando basura de la casa. Mientras limpiaban descubrieron que el inquilino había colgado bolsas repletas de excrementos en los picaportes después de no poder atravesar el mar de basura para llegar al baño.

“No hay mucho que no encontremos en esta casa de los horrores; limpiarla fue absolutamente lúgubre y pasamos unos días de infierno haciéndolo. Cada habitación tenía un metro de profundidad con basura y tuvimos que abrirnos paso con una pala”, dijo el limpiador al diario británico Metro.

La cocina estaba repleta de frascos abiertos y podridos a medio comer

“Lo peor fue descubrir las bolsas de compra llenas de heces colgadas de los picaportes de las puertas por toda la casa. Nunca más volveré a trabajar con excrementos humanos. Lo único que se me ocurre es que se le hizo tan difícil moverse por la casa debido a la basura que simplemente dejó de ir al baño. Ni siquiera se podían subir las escaleras”, agregó Ritchie.

No se podían subir las escaleras sin sumergirse en el caos.

Las fotos muestran el piso de la cocina apenas visible debajo de una pila de cajas vacías y recipientes de comida. Las alacenas de la cocina y el horno también estaban llenas de frascos a medio comer de comida podrida, lo que hacía poco probable que el inquilino pudiera cocinar.

Un hedor pútrido también flotaba en el aire de toda la propiedad. Pero Jake y su colega lograron sacar toda la basura, romper y tirar las alfombras sucias y dejaron la casa habitable nuevamente para alegría del propietario. “Fue un cliente nuevo el que me contactó. Me contó que su inquilino había destrozado su casa, pero no lo sabía con certeza porque no había entrado, así que no sabía lo mala que era la situación realmente”, señaló.

Había un hedor pútrido en el aire de la propiedad

El limpiador y su colega llenaron tres contenedores de basura. “El olor era tan horrible que el chico que estaba trabajando conmigo vomitó. Después de eso, nos fuimos a descansar y yo pensé en dejar el trabajo porque estaba muy mal, pero al final, pusimos manos a la obra y el cliente fue feliz con los resultados”, concluyó.

LA NACION