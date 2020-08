Jazmin Grace dio positivo el 14 de julio, y aunque creyó que se había recuperado, el fin de semana pasado debió ser hospitalizada porque los malestares regresaron: "El covid-19 no es una broma, no es gracioso", afirmó. Fuente: Reuters

Jazmín Grace Grimaldi, la hija que Alberto de Mónaco tuvo con la estadounidense Tamara Rotolo, no lo ha pasado nada de bien con la pandemia del coronavirus. A diferencia de su padre, quien tuvo Covid-19 en marzo pasado, enfermedad que se le manifestó con un poco de fiebre y tos, Jazmín lleva más de un mes sufriendo los síntomas.

De hecho, el 14 de julio pasado compartió un video en sus redes sociales con el mensaje "Mi experiencia con el Covid-19 desde el corazón", donde reveló que había dado positivo al virus y describió los síntomas que había experimentado, como una forma de ayudar a quienes estaban pasando por lo mismo.

"Durante las últimas semanas he estado muy enferma, con muchos fluidos, especialmente en la noche del 4 de julio empecé a sentir la garganta irritada, un poco cansada y esa noche me inquieté", relató en el video.

Jazmín agregó que presentó fiebre por alrededor de tres o cuatro días, la que trató con un medicamento que le recomendaron, no perdió el olfato ni el gusto, pero sí desarrolló migrañas "debilitantes".

Al momento de grabar el video, la joven afirmó que se sentía bastante mejor, solo a veces un poco cansada y con algunos dolores de cabeza. "Sé que lo peor ya quedó atrás, pero no sabemos, por lo que me mantengo precavida", señaló en esa oportunidad, al tiempo de advertir que "este virus no discrimina, he perdido amigos por él, ha habido muchas pérdidas el último año y ha sido muy duro para todos los seres humanos".

"Es solo por ahora que tenemos que usar las mascarillas, practicar la distancia social, sanitizar, no será para siempre, pero va a seguir persistiendo por mucho tiempo si no tomamos las acciones apropiadas ahora", sostuvo.

Justo un mes después de su primer video, el 14 de agosto, Jazmín publicó una nueva grabación en la que reveló que aunque había comenzado a sentirse "mejor que nunca", repentinamente había presentado nuevamente molestias.

"Es muy desalentador y muy frustrante. Comencé a tener de nuevo dolores de cabeza, dolor de oídos y en mi espalda media, justo donde están mis pulmones", detalló.

"Quería compartir con ustedes que el Covid-19 no es una broma, no es gracioso. Yo pensé que lo había superado, pero no. Nuestros cuerpos son frágiles, necesitamos escucharlos", agregó.

Los síntomas de Jazmín empeoraron y el fin de semana pasado fue hospitalizada. En otra publicación en Instagram detalló que le apareció un "sarpullido parecido a la varicela y seguí teniendo dolores corporales incómodos, con una molestia intensa más prolongada en los pulmones y caja torácica, destellos de fiebre y migrañas debilitantes".

Asimismo, explicó que fue sometida a varios exámenes cuyos resultados demostraron que su cuerpo todavía está combatiendo el virus. "Me han recetado antibióticos por una posible neumonía relacionada con el Covid. Me haré un chequeo en unas pocas semanas y continuaré monitoreando mis síntomas. Los médicos aún están aprendiendo y confesaron que vieron otros casos similares al mío", agregó.

Jazmín admitió que está frustrada y que solo espera que su cuerpo sane. "¡Escuchen su cuerpo! ¡Protéjanse, para proteger a los demás! ¡Cuídense!", finalizó en su mensaje.