En los años 80 un niño de Corea del Sur, conocido con el nombre de Kim Ung-Yong, ganó fama mundial, ya que era considerado como la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo.

En efecto, su IQ era de 210 y tenía apenas ocho años de edad cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) lo invitó a sus instalaciones para que colaborara con esa agencia.

De acuerdo con el medio surcoreano The Korea Herald, que lo buscó cuando era adulto para hacerle una entrevista, Kim Ung-Yong duró trabajando con la NASA durante 10 años. Su desempeño académico fue tan exitoso que con tan solo 16 años ya había conseguido un doctorado en física.

No obstante, el académico habló con mucha melancolía sobre esa época y dijo que no se encontraba cómodo con su situación en Estados Unidos.

Kim Ung-Yong Twitter

“En ese momento, llevaba mi vida como una máquina: me despertaba, resolvía la ecuación asignada diariamente, comía, dormía, etc. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, estaba solo y no tenía amigos”, le contó al diario surcoreano.

Una de las cosas que más extrañaba, según lo explicó en su entrevista con el citado medio, fue estar al lado de su madre cuando era joven. De hecho, el anhelo de regresar con ella y con su familia lo llevó a renunciar a la NASA y a conseguir un cupo en una universidad cerca de Seúl, capital de su natal Corea del Sur.

Sostuvo que tenía demasiada atención por parte de los medios de comunicación y que eso lo hacía sentir como un “mono de zoológico”. Aunque estaba realizando a diario operaciones de gran nivel y se codeaba con grandes científicos, cuando llegó a Corea del Sur tuvo que empezar su educación de cero porque tuvo problemas para que homologaran sus estudios.

El prodigio de 8 años que trabajó para la NASA, Kim Ung-Yong, comenzó a hablar a los 6 meses de edad

En menos de un año, sin embargo, obtuvo los títulos de primaria y secundaria que necesitaba para entrar formalmente a la universidad.

Su decisión de dejar la NASA provocó mucha sorpresa. Kim incluso aseguró que algunos medios señalaron que había fracasado.

Kim Ung-Yong en la actualidad Pyme.es

”La gente esperaba que me convirtiera en un funcionario de alto rango en el gobierno o en una gran empresa, pero no creo que solo porque elegí no convertirme en lo esperado le dé a alguien el derecho de llamar fracaso a la vida de alguien”, concluyó en la entrevista con The Korea Herald.