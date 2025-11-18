La historia detrás del vino argentino que conmovió a James Suckling y conquistó al mundo

Cuando un vino logra emocionarnos, siempre hay detrás una gran historia. Y la de Iscay es una de esas que unen arte, innovación y un profundo respeto por la tierra.

Con estos atributos, el emblemático blend de Bodega Trapiche, Trapiche Iscay Malbec – Cabernet Franc 2022, logró conmover al reconocido crítico internacional James Suckling, que lo distinguió entre los 100 mejores vinos del mundo 2025, consolidando a la bodega mendocina como un ícono de calidad y excelencia del vino argentino.

Elaborado con uvas provenientes de viñedos seleccionados de las zonas altas del Valle de Uco, Trapiche Iscay Malbec – Cabernet Franc 2022 se caracteriza por ser un vino fresco y frutado pero de gran concentración.

Esto es en gran parte el resultado de la altura y la diferencia de temperaturas entre la noche y el día (amplitud térmica) que le otorgan un carácter único. Su paso por barricas de roble francés le aporta complejidad aromática y un final persistente.

La historia de un encuentro entre dos mundos

“Iscay” significa dos en quechua, y el nombre sintetiza a la perfección su esencia: la unión de dos cepas emblemáticas, Malbec y Cabernet Franc, que dialogan en equilibrio, elegancia y profundidad.

Pero la idea del “dos” también atraviesa la historia del vino desde sus orígenes: dos variedades, dos enólogos, dos miradas complementarias.

La primera edición de Iscay nació en 1997, bajo la inspiración de Michel Rolland y Ángel Mendoza, quienes dieron vida a un blend de Merlot y Malbec que rompió moldes en la Argentina, y marcó un antes y un después en la manera de hacer y entender los vinos de Sudamérica. Y así fue que, durante una década, Rolland dejó una huella profunda con su moderno estilo de vinos bordeleses.

A partir de 2008, con la impronta de Sergio Casé y la firma de Marcelo Belmonte, el corte evolucionó hacia Malbec y Cabernet Franc, dando origen a la versión que hoy enamora al mundo.

La cosecha 2022 fue reconocida por el influyente crítico estadounidense James Suckling, considerado una de las figuras más importantes en el mundo del vino a nivel global. El premio reafirma ese legado: un trabajo conjunto entre Belmonte y Casé que celebra la armonía entre técnica, territorio y emoción.

“Iscay representa la unión entre dos variedades emblemáticas, el Malbec y el Cabernet Franc, en una perfecta expresión de equilibrio, elegancia y profundidad. Este reconocimiento es un orgullo para todo nuestro equipo y un reflejo del trabajo que Trapiche viene realizando para llevar el vino argentino a su máxima expresión en el mundo”, destaca Marcelo Belmonte, Director de Viticultura y Enología.

No es la primera vez que Suckling reconoce los vinos de Iscay con puntajes muy altos, destacando su consistencia y calidad. La cosecha 2017 fue elegida como el Mejor Vino en el Top 100 Wines of Argentina 2021, obteniendo 98 puntos. Y la cosecha de 2021 recibió 98 puntos en el reporte de 2024 de Suckling. Trapiche Iscay Syrah Viognier 2018, por su parte, fue incluido en el Top 100 de Vinos de Argentina de 2021 (puesto 12°), con más de 95 puntos.

El arte de hacer vinos con alma

Más que un vino, Iscay es un manifiesto. Es el resultado de una búsqueda constante: combinar la precisión técnica con la inspiración artística, el legado con la innovación.

Cada copa de Iscay Malbec – Cabernet Franc 2022 cuenta esa historia: la de una bodega que sigue desafiando los límites para que el mundo siga mirando hacia Mendoza.

“Es una emoción muy grande estar con nuestro querido ISCAY dentro de los 100 mejores vinos del planeta. Desde hace ya 25 años que venimos aprendiendo, estudiando y afinando cada uno de esos pequeños detalles que hoy son protagonistas de este gran vino”, sostuvo Sergio Casé, enólogo de Trapiche.

Y finalizó: “Gracias a todos los que han sido parte de este camino; brindemos por la perseverancia, la evolución y la pasión que nos han llevado a este momento inolvidable. ¡Salud por muchos años más de seguir soñando y alcanzando metas tan altas!”.

