La increíble historia de la mujer que viajó al año 3812, recorrió Marte y volvió para contarlo

Las redes sociales son un cúmulo de información y contenido de todo tipo. Entre lo que allí circula a diario está la supuesta historia de una ‘viajera del tiempo’ identificada como Mary.

La mujer dio una entrevista para ApexTV, un canal de YouTube con cerca 800 mil seguidores que produce “videos paranormales y de misterio”. Aunque no entregó detalles sobre su identidad y nunca se le vio el rostro, causó miles de comentarios en redes sociales porque aseguró que tomó una foto de Marte en 3812.

La “pupila” de un físico

Ella, de 37 años, aseguró que nació en Kobuleti, Georgia, una zona ubicada en la costa este del Mar Negro, donde se habla georgiano. Eso sí, la mujer se expresó en el video acudiendo al español con mucha fluidez. Dijo crecer en una familia de guías turísticos hasta que, a sus 20 años, Benjamín Franklin, un profesor de física, visitó la ciudad, habló con ella y quedó fascinado.

”Él estaba interesado en mis pensamientos”, comentó. Así que el hombre se la llevó a su casa en London -al parecer en Canadá- y le dio empleo como asistente. Mary conoció la residencia que, en sus palabras, parecía un castillo, pero una habitación particular la atrapó: el laboratorio.

Máquinas, cables y diferentes elementos encontró. Una silla dotada de varios cables le generó curiosidad, por tanto, no dudó en preguntar para qué servía. Y, para su sorpresa, era una supuesta máquina del tiempo. ”Él me dijo que había viajado muchas veces, pero no confiaba su secreto a nadie”, reveló.

Mary le ayudó a su mentor a viajar a los diferentes siglos, pues era la encargada de verificar que el cableado de la silla y sus generadores funcionaran de manera perfecta. No sobra decir: la mujer no entregó detalles del funcionamiento de la máquina.

La imagen, que parece un montaje, fue compartida por la mujer en su entrevista YouTube: ApexTV Español

El viaje a Marte por una foto

“Casi dos años pasaron y el señor Benjamín me sugirió que yo viajara al futuro. Era mi sueño”, recordó. Se embarcó en el viaje al siglo 38, exactamente, al año 3812 para capturar una fotografía de Marte con fines investigativos del físico.

“Aparecí en el siglo 38 y no reconocí mi propio planeta ya que era muy diferente. Había muchos edificios altos, tanto que pasaban kilómetros de altura”, dijo sobre las cosas que le asombraron. También destacó el uso de cohetes, el color del cielo anaranjado y la presencia de carros autónomos -en nuestros tiempos actuales ya circulan automóviles sin conductor-.

Para los internautas causó burlas también uno de los apartados de su testimonio, pues dijo que en Marte solo vivían las personas nacidas en China, quienes se habían apoderado de la explotación de metal para comercializarlo con sobrecostos a otros planetas y naciones.

De ahí que varios usuarios de las redes recordaran cómo la superpotencia en la actualidad produce millones de artículos bajo la etiqueta reconocible de “Made in China”. Una foto de Marte era la prueba que tenía Mary para sustentar su experiencia interplanetaria y temporal. La imagen que, a simple vista parece un montaje, ilustra el planeta como un “desierto con muchos edificios”.

Ingenuity, el helicóptero que llegó a Marte a bordo del rover Perseverance, realizó diversos vuelos sobre la superficie del planeta rojo NASA

Luego de capturar el momento, la ‘viajera del tiempo’ siguió asombrándose de las criaturas inteligentes y los robots con habilidades mentales que dijo ver en el lugar. ”No había teléfonos, la gente usaba relojes que estaban conectados con el cerebro con la ayuda de la piel. Se contactaban con la ayuda de telepatía, en vez de llamadas”, aseguró.

Una sensación eléctrica en su cuerpo le arrebató el viaje y la hizo despertar en el laboratorio del profesor de física. ”Marte era bien interesante, pero al mismo tiempo aterrador”, concluyó. Mary perdió contacto con su mentor y decidió dejar el tema ahí hasta que fue entrevistada por el canal de YouTube citado.

“No lo sé Rick parece falso”, “viene del futuro y habla de él en pasado”, “ni siquiera sabe fingir, en la manera en que se toma las manos es el primero paso para mentir”, “toda una mentira este video, ¿por qué le tapa la cara? ¿Por qué distorsionan la voz?”, “¿por qué no se sacó una selfie para que veamos que es real?”, son algunos de los comentarios de las personas.

Uno de los mayores quiebres del relato es que viajó al siglo 38, según ella, el año 3812, pero resulta que el año 3812 pertenece al siglo 39, como otro internauta precisó. El testimonio de Mary recuerda al falso “Jhon Titor” que se autodenominó como “viajero del tiempo del año 2036″, en un foro de Internet a principios del 2000.