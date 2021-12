Se puso extensiones de pestañas, sufrió una reacción alérgica y terminó en el hospital

Con el crecimiento de la plataforma TikTok la variedad de contenido se fue incrementando y ahora los generadores de contenido publican desde videos graciosos hasta algunos en los que las cosas terminaron mal. En este caso, una influencer mostró la increíble reacción alérgica que sufrió por ponerse pestañas postizas.

La usuaria @thatst0neybitch, una canadiense de 22 años, visitó un centro de estética para colocarse extensiones en sus pestañas, un método en donde se aplica a una persona, pelo por pelo, las pestañas sobre el vello del ojo. Lo que nunca supuso fue que todo terminaría con ella en el hospital a causa de una reacción alérgica que inflamó su cara.

El impacto que el tratamiento tuvo en su cuerpo fue descubierto por ella misma, diez horas después del procedimiento. Lejos de angustiarse, decidió tomárselo con humor y tituló el video: “Pese a todo, se ven fabulosas”.

La increíble reacción alergica de una tiktoker

La publicación de la influencer superó las 105.000 reproducciones en la plataforma y posibilitó que muchas usuarias aprovechen para contar sus malas experiencias al someterse al mismo tratamiento. La joven aseguró que gracias a esto descubrió a qué producto es alérgica.

Se puso relleno en los labios y la compararon con Marge Simpson

Una tiktoker llamada Briana, compartió días atrás una serie de videos donde mostró cómo le quedaron sus labios tras someterse a un tratamiento en el que le inyectaron colágeno. Pero las reacciones de los usuarios no fueron positivas, en los cometarios la compararon con un conocido personaje animado.

La joven mostró cómo quedaron sus labios post intervención. Fuente: TikTok

“Acabo de ponerme un relleno de labios y está jodidamente hinchado, ¿esto es malo?”, manifestó la joven en la plataforma mientras mostraba una serie de imágenes en donde su boca estaba muy rara e hinchada. El video rápidamente se hizo viral, con más de 1.8 millones reproducciones y acumuló más de 1000 comentarios, en los cuales la mayoría de los internautas se divirtieron asegurando que había quedado muy parecida a Marge Simpson o El Grinch.

“Esto es normal, todos los que comentan claramente nunca han tenido relleno. Todos se hinchan de manera diferente, la mía era peor ‘’, le escribió un seguidor.

Al ver que la situación no mejoraba, Briana decidió concurrir a un especialista y este le explicó que todo estaba bien. Al cabo de unos días, la hinchazón bajó y la mujer pudo descartar que se tratara de alguna reacción alérgica. “Yo estoy bien. Este es el primer día que parece algo normal”, escribió en la red social. Y contó: “Hablé con mi médico y me dijo que estaba bien y que no estaba teniendo una reacción alérgica ni nada por el estilo”.