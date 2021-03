La increíble historia del piloto que sobrevivió 36 días en la selva rodeado de serpientes y cocodrilos

La historia de supervivencia de un hombre que engañó a la muerte luego de un accidente aéreo, asombra a todo el mundo. Se trata de un piloto de avión que sobrevivió 36 días en la selva del Amazonas, ubicada en Brasil, que está plagada de cocodrilos y serpientes venenosas.

Antonio Sena, de 36 años, resistió más de cinco semanas hasta ser rescatado. Todo comenzó el 28 de enero, después de que Sena despegó del municipio de Alenquer, en el estado de Pará.

Foto aérea del momento en que hallaron al piloto desaparecido G1 Globo

En pleno viaje, el piloto sospechó que la nave estaba sufriendo un desperfecto técnico y decidió hacer un aterrizaje de emergencia en medio de la selva amazónica.

Tras realizar con éxito la maniobra, Sena solo tuvo tiempo para sacar del avión una mochila, algo de pan y algunas pertenencias personales antes de que comenzara a prenderse fuego.

Antonio Sena junto a los rescatistas que lo salvaron G1 Globo

A partir de ese momento, quedó a la deriva durante 36 días hasta que encontró a un grupo de recolectores de castañas que pudieron avisar a las autoridades sobre la ubicación de Sena.

Luego de ser rescatado, los medios de comunicación brasileros registraron el momento exacto en el que el piloto se reencontró con su familia. Y minutos más tarde, los rescatistas trasladaron de urgencia a Sena hasta un hospital local para realizarle un chequeo general.

El piloto sobre el helicóptero que lo rescató G1 Globo

El piloto no pudo contener la emoción cuando volvió a ver a sus seres queridos. “Lo único que me mantuvo fuerte y que me permitió salir con vida de esta situación, fue el amor que tengo por mi familia, y el deseo que tenía de volver a ver a mis padres y a mis hermanos. Esta es una historia de amor y de fe”, aseguró.

Según afirmó el sobreviviente al sitio de noticias G1, pasó una semana junto a los restos calcinados del avión mientras los equipos de búsqueda sobrevolaban la zona aunque sin poder encontrarlo. Al darse cuenta de que moriría si no modificaba su estrategia, decidió arriesgarse y caminar en búsqueda de ayuda.

Durante los días que estuvo perdido en la selva repleta de animales peligrosos, Sena subsistió a base de agua, de huevos de aves y frutas silvestres. Tras recorrer una gran cantidad de kilómetros, el sábado pasado se cruzó por casualidad con un grupo de recolectores de castañas que avisaron a las autoridades del paradero del hasta entonces desaparecido piloto.

“Iba caminando cuando vi una lona blanca con castañas junto a algunas herramientas. Seguí el rastro hasta que encontré a varias personas que me ayudaron”, contó Sena.

A pesar de haber perdido varios kilos en los 36 días en los que estuvo extraviado en plena selva amazónica, el piloto fue dado de alta del hospital después de ser tratado por deshidratación y de recibir algunas curaciones por heridas menores.

LA NACION