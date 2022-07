La inquietante ilusión óptica te hace ver un agujero negro en expansión

Las ilusiones ópticas ponen a prueba el razonamiento y las facetas cognitivas de los internautas que se vuelcan a intentar de resolverlas. Estos desafíos generan diferentes contrapuntos, que llevan a la confusión a la persona que está del otro lado de la pantalla. En este caso, este agujero negro promete engañar a tu mente.

Bruno Laeng, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Oslo, aseguró: “El ‘agujero en expansión’ es una ilusión altamente dinámica, la mancha circular o gradiente de sombra del agujero negro central evoca una marcada impresión de flujo óptico, como si el observador se dirigiera hacia un agujero o túnel”.

La ilusión estudiada por especialistas que asegura engañar tu cerebro.

En un estudio publicado en Frontiers in Human Neuroscience, Laeng y sus colegas muestran que la ilusión del “agujero en expansión” es tan efectiva como para engañar a nuestro cerebro que incluso provoca un reflejo de dilatación de las pupilas para dejar entrar más luz, tal como sucedería si realmente nos estuviéramos moviendo hacia un área oscura.

“La pupila reacciona a cómo percibimos la luz, incluso si esta ‘luz’ es imaginaria como en la ilusión, y no solo a la cantidad de energía luminosa que realmente ingresa al ojo. La ilusión del agujero en expansión provoca una dilatación correspondiente de la pupila, como sucedería si la oscuridad realmente aumentara”, explicó el especialista.

En una pantalla presentaron variaciones de la imagen a 50 mujeres y hombres con visión normal, y les pidieron que calificaran con qué intensidad percibían la ilusión mientras los investigadores midieron sus movimientos oculares y las constricciones y dilataciones inconscientes de sus pupilas. El catorce por ciento de los participantes no percibió ninguna expansión ilusoria cuando el agujero era negro, mientras que el 20% no lo hizo si era de color.

“Nuestros resultados muestran que el reflejo de dilatación o contracción de las pupilas no es un mecanismo de circuito cerrado, como una fotocélula que abre una puerta, impermeable a cualquier otra información que no sea la cantidad real de luz que estimula el fotorreceptor. Más bien, el ojo se ajusta a lo percibido e incluso luz imaginada, no simplemente a la energía física. Los estudios futuros podrían revelar otros tipos de cambios fisiológicos o corporales que pueden ‘arrojar luz’ sobre cómo funcionan las ilusiones”, concluyó Laeng.

La ilusión óptica que revela si sos feliz o no

Además de la ilusión óptica del agujero negro, lo cierto es que a diario circulan muchas por las redes sociales. Un usuario de TikTok compartió un desafío en donde se puede descubrir si estás bien dentro de tu relación amorosa o buscás un cambio y todavía no lo sabés.

Al ver la imagen tenés dos opciones posibles: una es la de ver una manzana. Si este es tu caso, son buenas noticias, por lo menos así lo explica una voz en off en el video.

“Si es una manzana para ti, tomas las cosas como son y estás bastante feliz con lo que ves en la vida. Sabes que siempre puedes confiar en tus allegados y te apoyarán pase lo que pase. Siempre estás de buen humor y se lo transmites a los demás”, explicaron en el desafío.

La ilusión óptica que es furor en las redes (Foto: Captura de video)

En cambio, si ves dos caras mirándose, las noticias no son tan alentadoras. “Si viste dos perfiles aquí primero, las relaciones son tu gran prioridad en la vida. Es posible que estés pasando por un período de incertidumbre con alguien especial para ti. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es discutirlo juntos y no guardarlo todo en tu corazón. Las cosas seguramente mejorarán”, manifestaron.