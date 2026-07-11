La insólita historia de cómo el taco se convirtió en la tradición nacional de Noruega

Un auge petrolero, una oportunidad comercial para los supermercados y décadas de adaptación transformaron el taco en una de las tradiciones más queridas de Noruega.

Es viernes por la noche en Bergen, Noruega. Emil llegó apresuradamente a casa del trabajo y se ocupa de poner la mesa, mientras su esposa Sofie espolvorea condimento sobre un plato y sus hijos llevan al comedor los recipientes con los acompañamientos. Al igual que muchas familias de todo el país, se reúnen para celebrar un apreciado ritual semanal. Pero no van a comer bacalao seco ni salmón fresco del Atlántico. Van a comer tacos.

El comienzo de la obsesión semanal de Noruega por los tacos

Cada viernes, millones de noruegos participan en el “tacofredag” (viernes de tacos), una costumbre que se convirtió en un elemento habitual de la vida familiar en Noruega. Esta tradición tuvo su origen a miles de kilómetros de distancia, en el estado estadounidense de Texas.

Cuando Noruega comenzó a realizar perforaciones petrolíferas en el mar del Norte a finales de la década de 1960, necesitaba de experiencia y conocimientos que provenían del extranjero. Entre quienes llegaron al país se encontraban trabajadores petroleros y consultores de Texas, que no solo aportaron sus conocimientos técnicos sobre perforación, sino también su gusto por la cocina Tex-Mex.

Un astuto comerciante noruego de Stavanger comenzó a importar alimentos internacionales para abastecer a esta nueva comunidad y, en las décadas siguientes, los supermercados empezaron a ofrecer kits Tex-Mex de marcas como Old El Paso y Santa Maria. Lo que empezó como un antojo de expatriados se convirtió poco a poco en un ritual nacional.

Los tacos noruegos privilegian los sabores familiares y aptos para toda la familia sobre la autenticidad Getty Images

Hoy en día, los pasillos de los supermercados de toda Noruega están repletos de productos Tex-Mex envasados, con cajas de colores llamativos que contienen tortillas para tacos, mezclas de especias y salsa suave. Los tacos están tan arraigados en la cultura gastronómica noruega que la oficina de estadística del país creó incluso un “Índice del Taco” para seguir la evolución de los precios de sus ingredientes habituales.

Esta obsesión llega hasta el futbolista más famoso de Noruega: en un video que muestra un día de su vida, Erling Haaland afirma que los tacos son “una de mis cosas favoritas”.

“El taco noruego es un estado mental; es como preguntarle a un sueco qué es el ‘fika’”, afirma Helle Øder Valebrokk, periodista gastronómica y autora de ¡Taco!, un libro de recetas noruego nominado a premios que incluye una receta de tacos para cada viernes del año. “Yo lo llamo el happy meal noruego: el viernes de tacos, cada uno se prepara los suyos con la carne, las verduras y la salsa, así que todos comen lo que quieren”. El resultado es una tradición culinaria que no es ni mexicana ni totalmente tejana, sino algo que Noruega hizo inequívocamente suyo.

La norueguización del taco

Lo que hizo que el tacofredag se arraigara en la cultura, mientras otros alimentos importados seguían siendo ocasionales, fue la forma tan eficaz en que resolvía un problema noruego: lograr que la cena del viernes se sintiera como un momento compartido y relajado tras una semana ajetreada.

Los kits de supermercados simplificaban la preparación de los tacos; los recipientes con diversos ingredientes permitían personalizarlos a gusto de cada uno y la definición flexible —de estilo Tex-Mex— de lo que constituye un “taco” facilitaba su adaptación a los paladares locales. “En la vida cotidiana de Noruega, no siempre se cena en familia”, comenta Valebrokk. “La gente está ocupada, los niños asisten a actividades deportivas y muchas familias no se sientan juntas a comer. Sin embargo, el viernes la situación cambia: es un día sagrado para los noruegos, el momento en que por fin pueden relajarse en compañía”.

El taco noruego dista mucho de los tacos mexicanos tradicionales. Por lo general, se sirve en una tortilla crujiente rellena de carne picada y cubierta con queso, crema agria y lechuga; aquí prima la sencillez y el ritual de compartir sobre la autenticidad culinaria. Sin embargo, hay espacio para la creatividad. Con el tiempo, los noruegos adaptaron el taco a los gustos e ingredientes locales.

En algunos casos, se adoptan ingredientes locales como el reno, el alce o el salmón Getty Images

En las regiones del norte, donde predomina la caza, la carne de res se sustituye a veces por reno o alce, mientras que en la costa surgen versiones con salmón ahumado, gambas y otros pescados. Durante el concurso Bocuse d’Or celebrado en Trondheim en 2024, la chef Siriyaporn Mymint Rithisirikrerg creó un taco relleno de “stockfish” (bacalao seco), producto histórico del archipiélago de Lofoten donde ella trabaja, como homenaje a la tradición del taco de los viernes.

El libro de Valebrokk incluye recetas con reno, bacalao noruego y rellenos vegetarianos, acompañados de grosellas rojas encurtidas. Actualmente, trabaja en una versión noruega del tequila —elaborada a partir de “aquavit” con sabor a cítricos— para maridar con estos platos.

El debate sobre la autenticidad

Los chefs noruegos están reinventando cada vez más el taco con sabores locales e ingredientes de temporada Getty Images

No todo el mundo considera que la versión nórdica sea un taco en el sentido tradicional. La chef mexicana Montserrat Garza, que lleva nueve años viviendo en Noruega y dirige el restaurante La Mayor en Oslo, se sorprendió cuando conoció por primera vez la tradición del “viernes de tacos”.

“La primera vez que comí un taco noruego fue en la casa de mi exnovio”, comentó. “Fue muy agradable compartir la comida al estilo familiar en Noruega —no es algo muy habitual aquí— y me parece una tradición preciosa. Pero yo nunca lo haría”.

Sus reparos no tienen tanto que ver con el ritual en sí, sino con ingredientes como la lechuga —algo que, como mexicana, jamás añadiría— y con la costumbre noruega de llamar “taco” a casi cualquier cosa que lleve el sazonador para tacos. “Vi a la venta una pizza de taco”, dijo. “¡No tiene ningún sentido!”.

En la medida que se han convertido en una tradición culinaria propia, los tacos noruegos se han alejado del concepto mexicano de taco Getty Images

Sin embargo, Valebrokk no considera el taco noruego como un intento fallido de autenticidad, sino como una adaptación: un plato asimilado, modificado y adaptado al contexto local.

Señala el “lomper” —el pan plano y blando de papa típico de Noruega— como prueba de que el país ya contaba con sus propias tradiciones similares al taco mucho antes de la llegada del estilo Tex-Mex. “Podría decirse que llevamos comiendo tacos más tiempo que los mexicanos si tenemos en cuenta el ‘lomper’”, comentó ella. “En Navidad —en una especie de taco navideño, por así decirlo— los servimos enrollados y rellenos de pescado fermentado, crema agria y cebolla”.

Hoy en día, algunos noruegos elaboran sus propias tortillas y buscan versiones más auténticas. Sin embargo, después de medio siglo de adaptación, el taco noruego sigue siendo inconfundiblemente noruego: ni muy mexicano ni muy tejano, y es tanto una comida como un ritual de los viernes por la noche.

*Por Laura Hall