La insólita historia del “gato ladrón” que unió a todo un vecindario de Australia

Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional de Gato y aquí les compartimos una historia muy especial. En Australia, un “gato ladrón” se robó figurativamente los corazones de una comunidad después de hurtar juguetes y repartirlos entre todos sus residentes. Todo comenzó cuando Kay McCall y su esposo se mudaron a su nuevo apartamento ubicado en la zona de Ferny Hills, cerca de Brisbane, cuando un felino de pelaje anaranjado los visitó.

En un principio, el gato que saltaba su cerca parecía solo buscar caricias, pero pronto se percatarían que él prefería agradecerles el gesto de una forma muy particular y es que, con cada visita que les hacía, veían cómo crecía poco a poco una pila de juguetes en su patio. Un día, la pareja descubrieron in fraganti al minino cuando dejaba un objeto en su propiedad y, tras una corta investigación, se enteraron de sus “actos criminales”.

En la narración de su relato compartido por ABC News Australia, McCall contó que el gato anaranjado les dejó una camiseta escolar, medias impares y varios juguetes, especialmente peluches. “Después de un tiempo, acumulamos un número ridículo de objetos, literalmente, una mesa entera llena”, señaló la mujer, quien al darse cuenta junto a su pareja que les había estado robando a otros, pensaron que sería lo correcto devolver los objetos a sus legítimos dueños.

Identificando al “Gato Ladrón” de Brisbane

Fue así que el matrimonio publicó una foto en un grupo de Facebook del vecindario del “Gato Ladrón” y su copioso botín a la espera de encontrar a los respectivos propietarios de los objetos robados. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de personas señalaron que habían sido visitados por el taimado felino –que se convirtió en una celebridad local–, mientras que otros reconocieron sus pertenencias dentro del montón.

La noticia se viralizó rápidamente (Foto: Captura Twitter/@wetherby2019)

McCall, quien se mostró preocupada por el bienestar del gato, logró rastrear a sus dueños originales y reveló que no era tan vagabundo como aparentaba ser. Al parecer, el minino vivía en una casa cercana y su familia no podía evitar que saliera. Posteriormente, ellos contactaron a la pareja de esposos y les preguntaron si podían darle un nuevo hogar a la mascota ya que ellos no podían seguir manteniéndolo.

Un final feliz para el “Gato Ladrón”

Ingrid Moyle, una residente del barrio acostumbrada a acoger gatos sin dueño, se ofreció como voluntaria para convertirse en su flamante propietaria ya que recientemente había sufrido unas pérdidas en su familia. Rebautizándolo como Kylo ya que no respondía a su verdadero nombre, Johnny, Ingrid pensó que tener un nuevo compañero de cuatro patas en su casa sería una buena forma de levantarle los ánimos.

“Me volví fan del ‘Gato Ladrón’ desde su primera aparición en redes sociales... y luego cuando vi la publicación de Kay diciendo que los antiguos dueños del felino no podían seguir manteniéndolo”, precisó Moyle, al tiempo que recalcó que no fue muy difícil convertirlo en un gato hogareño y engañarlo para que reduzca paulatinamente sus ganas de cometer sus adorables robos.

“Tengo una caja muy, muy grande de juguetes de todos los tamaños y formas, así que simplemente vierto su contenido en la alfombra de la sala del primer piso”, acotó la mujer para que Kylo escoja uno de ellos y se lo lleve hasta su habitación en la planta superior para que se lo presente a su nueva dueña, repitiendo el proceso una y otra vez.