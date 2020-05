Medios alertan por una invasión de mosquito tigre en Ibiza, que sería cuatro veces más grande y transmitiría 22 enfermedades

"Alerta por 'mosquito tigre' : tiene cuatro veces el tamaño normal y puede transmitir 22 tipos diferentes de virus" titulan varios medios de prensa del mundo sobre una situación que afecta a la isla de Ibiza , en el mar mediterráneo de España, en medio de la pandemia de coronavirus que provocó 27.1117 muertes y contagió a 283.339 personas.

Sin embargo, estos titulares surgieron de una mala traducción o interpretación que realizaron tabloides angloparlantes como los ingleses The Mirror ( "Ibiza invadida por la plaga de letales mosquitos tigre asiáticos tituló" ) y The Sun o el estadounidense New York Post , que luego fueron replicados por otros portales de todo el mundo.

¿Qué hay detrás de la supuesta invasión del mosquito tigre en Ibiza? Esta semana el Consejo Insular de Ibiza pidió "colaboración ciudadana para la erradicación de la actual plaga de mosquitos". En el comunicado, la autoridad de gobierno de la isla perteneciente al archipiélago de las Baleares sostiene "la posibilidad de que esta especie esté criando en piscinas, tanto de establecimientos públicos como de viviendas privadas, que este año no están recibiendo el tratamiento de depuración y cloración que en años anteriores si recibían por estas fechas. Es por ello que se pide a los propietarios de estas piscinas que pongan en marcha, cuando antes posible, los sistemas de depuración".

La falta de limpieza de la piletas es atribuida por el Consejo Insular de Ibiza -con cierta lógica- a la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus. "El problema lo encontramos en que, debido a la situación de confinamiento hay ciudadanos que no han podido ir a sus segundas residencias. A la hora, los establecimientos hoteleros no han podido abrir sus puertas. Esto ha generado que el proceso de cloración y depuración de piscinas no haya comenzado como se hace habitualmente y que la población de mosquitos en la isla sea cuatro veces mayor que otros años por la misma época" , apunta el comunicado oficial.

Medios alertan por una invasión de mosquito tigre Crédito: The Mirror

Un error de traducción - cada vez más difícil en estos días gracias a los traductores online y gratuitos a disposición en Internet- o un deliberado cambio de sentido de la noticia, llevó a ciertos medios a publicar que "los mosquitos son cuatro veces más grandes y agresivos" en lugar de informar que en la primavera de Europa se detectaron cuatro veces más mosquitos en comparación a otros años.

Esta desinformación generó malestar en la comunidad de Ibiza, ya que el turismo es la principal actividad económica de la isla, que ante semejante noticia alarmista podría profundizar la grave situación que generó el coronavirus en territorio ibérico.

Medios alertan por una invasión de mosquito tigre Crédito: New York Post

El mosquito tigre en España

El mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie de díptero nematócero perteneciente a la familia Culicidae que fue detectada por primera vez en España en 2004, en la población de San Cugat del Vallés (Cataluña).

El Aedes albopictus es negro con ornamentación blanca en el tórax y abdomen, patas a bandas negras y blancas y una línea blanca longitudinal central en todo el cuerpo. Tiene una longitud de entre unos 5 y 10 mm, por lo que no se diferencia por su gran tamaño de otras subespecies de mosquitos.

Si bien es cierto que, por su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, el mosquito tigre fue incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, no representa un peligro tan grave para los humanos como informaron algunos medios.