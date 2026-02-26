Un nuevo premio literario compite con el Planeta y el Nobel: entrega un millón de euros

Hoy, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de España anunció el lanzamiento del Premio Aena de Narrativa que tiene como objetivo potenciar la literatura en Hispanoamérica con un combustible eficaz: un millón de euros al autor de la mejor obra publicada en el año anterior y treinta mil euros para cada uno de los cuatro finalistas. El autor de la obra ganadora recibirá además el porcentaje de derechos de autor de las ventas posteriores.

“Leer es volar” se convirtió en el lema del certamen que tiene como socios a la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa, creadas por dos Nobel de Literatura nacidos en América del Sur: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

La dotación del flamante concurso empata con la del Premio Planeta, el más cuantioso hasta ahora. Le siguen el Premio Nobel de Literatura, que concede poco menos de un millón; el Alfaguara de Novela, con 175.000 dólares; el Premio Cervantes, con 125.000 euros, y el Premio de Novela Fernando Lara, con 120.000 euros.

El anuncio se hizo hoy en un acto en las Escuelas Pías de Madrid, en el que participaron la presidenta del jurado, la escritora española Rosa Montero, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, que dio a conocer la inversión además 1.404.000 euros en la compra de miles de ejemplares de las obras finalistas del certamen, amén de la ganadora, para distribuirlos entre sus trabajadores y centros educativos, espacios culturales y bibliotecas. “Tenemos la voluntad de abarcar ambos lados del Atlántico, queremos que el premio no se quede en España y que irradie a las Américas”, dijo Lucena. Cualquier parecido con una iniciativa cultural de una empresa argentina es pura coincidencia.

Montero, el Ceo de Aena y otros participantes del lanzamiento del galardón, esta mañana, en la biblioteca de las Escuelas Pías Europa Press News - Europa Press

Montero informó que quedaban exlcuidas del concurso las obras de poesía, teatro y “ensayo puro”. Pueden concursar obras de narrativa escritas en español y en lenguas cooficiales de España: catalán, euskera, aranés y gallego.

Acompañarán a Montero en el jurado los escritores españoles Luis Alberto de Cuenca, Pilar Adón y José Carlos Llop, el mexicano Élmer Mendoza y los argentinos Jorge Fernández Díaz y Leila Guerriero (que integra el jurado de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba de Novela). Oficiarán como secretarios los periodistas y escritores españoles Sergio Vila-Sanjuán y Jesús García Calero. El jurado -que cambiará cada año- fallará sobre obras publicadas y no sobre inéditos.

“No existe un premio literario de la fuerza, la potencia, el alcance y la fama de, por ejemplo, el Goncourt en Francia, el Booker en Reino Unido o los National Book Awards en Estados Unidos”, graficó el presidente de Aena. “Para que la sociedad sea libre en espíritu crítico, diversa y edificada en valores democráticos debemos fomentar la lectura y enriquecer el patrimonio literario, respaldando el talento creativo”, remarcó.

En las bases del concurso se indica que un comité de preselección elevará al jurado diez informes de los títulos semifinalistas; a su vez, cada integrante del jurado podrá sumar un título a ese listado. Los cinco finalistas se darán a conocer el martes 17 de marzo y el ganador de esta primera edición del premio se anunciará en una gala que se celebrará en Barcelona el 8 de abril.